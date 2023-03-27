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百貨看準6千商機推初夏購物節　業績目標年增1成

▲社交生活回歸、觀光旅遊爆棚復甦，看準買氣回溫，新光三越也在母親節前舉辦初夏購物節。（圖／記者許家禎攝）
▲社交生活回歸、觀光旅遊爆棚復甦，看準買氣回溫，新光三越也在母親節前舉辦初夏購物節。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

社交生活回歸、觀光旅遊爆棚復甦，看準買氣回溫，新光三越也在母親節前舉辦初夏購物節。以往只有化妝品項，今年納入服飾與家用，更針對全民普發6000元，專屬規劃3000元與6000元超值組、家電買1送1等抗漲特惠商品。業者預估此次檔期將成長10%，業績可望回到疫情前的水準。

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新光三越於4月6日起舉辦初夏購物節，聯手超過120大美妝趨勢品牌，擴大推出醫美級保養、彩妝新品、明星經典3大趨勢美妝。業者表示，今年1到2月業績很不錯，3月趨緩但也有成長，整體第一季成長10%，其中脫罩商機帶動彩妝大幅成長超過2成、旅遊商機更帶動旅行商品翻倍成長。

業者表示，以往初夏購物節只有化妝品項，但今年特別納入服飾與家用品，化妝品單筆滿3000送3000點skm points，活動首週首度加碼以skm pay購買服飾或家用（不含大家電）單筆5000送3000點，大家電、法雅客等單筆滿萬送5000點skm points。另外，全民普發6000元，也規劃3000元與6000元超值組、家電買1送1等抗漲特惠商品。預估整檔業績可望年增10%，回到疫情前的水準。

無獨有偶，統一時代百貨台北店2023美人節也於4月6日開跑，化妝品、香氛、內衣滿2000送300，且同樣針對全民普發6000元，推出「放大術」，消費滿6000最多送1400，最高回饋25%。同時還有日本授權卡娜赫拉的小動物全新圖素卡友禮超萌登場。

遠東百貨則針對即將到來的兒童節推出不少活動，台中大遠百現場販售獨家TOMIX N軌火車。遠百竹北店與新竹縣政府教育局合作「義起來玩吧」親子劇場。新竹大遠百為推動科學教育與清大舉辦「科學體驗營」。遠百花蓮店則有寶寶爬行大賽，高雄大遠百推出「懷舊電玩春遊趣」，快打旋風、瑪利歐、紅白機遊戲大集合。至於台南大遠百推出一系列小小體驗營活動。

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