作家三毛80歲冥誕！唐綺陽占星：若在世會是百萬YouTuber
昨（26）日是已故作家三毛80歲冥誕，在三毛姪女陳天慈的號召下，超過20位知名人士攜手齊聲追憶，視三毛為「文青女神」的占星師唐綺陽上周在和三毛姪女的Podcast訪談中，從星座的角度解析了三毛的個性和傳奇人生，獲得很大的啟發，唐綺陽說：「牡羊座的三毛尤其愛冒險，如果她還在世一定會成為訂閱數過百萬的YouTuber，我想我應該可以跟她成為好朋友，可能兩人會每天討論星座運勢。」
記者羅凌筠/綜合報導
「不老玉女」孟庭葦表示三毛對自身人生影響非常大，三毛書中的故事不僅開闊了自己的視野，在往後的人生中遇到許多的挫折時，她也常常想起三毛說過的那句「是你的就是你的」來調整自己的心態；此外她更透露當時國中曾得到三毛的親筆簽名至今都還留著，更表示：「在少女時期讀到三毛，所以在她心中三毛一直是少女的樣子，很難想像如今三毛已經是做奶奶的年紀了。」
同樣把三毛當成偶像的曾寶儀特別在影片中深情朗誦了她最喜愛的三毛金句「少年愁」，她與三毛姪女陳天慈在Podcast中聊到高中時期在學校一起聽三毛演講的趣事，曾寶儀自曝當時因為跟同學在台下開心聊天，還偷偷傳閱去唱KTV的照片而分心，笑說：「完全忘了台上的三毛在講什麼。」
這部影片的預告片在三毛80歲生日3月26日當天，在三毛官方臉書粉絲專頁「三毛的橄欖樹」推出，陳天慈表示：「好的作品都是影響巨大的文化遺產，都值得持續被關注。」值得一提的是，陳天慈發起粉絲們萬千期待的「三毛之旅」台灣站，她透露6月中旬首發出團現正接受報名，第一站目的地是新竹縣的三毛夢屋，採小團精緻文青路線，並希望日後的「三毛之旅」有機會邀請愛三毛和愛旅行的作家、藝人朋友們一同前往。