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下班時段雨彈來襲！明日北部持續濕涼　連假前全台有雨

▲下班的民眾小心了！今（27）日晚間至明（28）日清晨受到華南雲雨區東移影響，台中以北和東半部地區降雨機率將提高。（圖／記者張志浩攝）
▲下班的民眾小心了！今（27）日晚間至明（28）日清晨受到華南雲雨區東移影響，台中以北和東半部地區降雨機率將提高。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

上班族注意了！中央氣象局表示，今（27）日晚間至明（28）日清晨受到華南雲雨區東移影響台中以北和東半部地區降雨機率將提高，溫度方面由於東北季風即將增強，今晚至明晨低溫也會略降攝氏1度，尤其明日北台灣高溫不超過攝氏20度，仍是整天較有涼意的天氣；提醒民眾，週四華南雲雨區再東移，屆時全台有雨，清明連假前期水氣較少，天氣較穩定，但後期可能有鋒面移入影響，屆時降雨機率又會提高，請民眾持續留意。

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中央氣象局預報員陳伊秀指出，今晚華南雲雨區東移水氣增多，在台灣中部以北、東半部地區及金門、馬祖將有雨勢出現，其它地區及澎湖也有局部短暫陣雨，不過水氣明日一早就會減少，降雨區域轉為北部、東半部和山區的局部短暫雨為主，建議出門或返家記得攜帶雨具。

▲20230327氣象局降雨圖卡（圖／中央氣象局提供）
▲今晚華南雲雨區東移水氣增多，在台灣中部以北、東半部地區及金門、馬祖將有雨勢出現，其它地區及澎湖也有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象局提供）
陳伊秀說，週三至週四（3/29至3/30）東北季風減弱，屆時北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後中部山區有零星短暫陣雨，週四第二波春雨報到，將是本週降雨最明顯的時間點，全台都要注意降雨，尤其北台灣雨勢較明顯，週末開始的清明連假，則預計4/1至4/3水氣較少，不過4/4至4/5兩天鋒面影響，全台也開始有降雨機率，民眾安排行程應多加考量天氣動態。

氣溫方面，明日東北季風增強，白天高溫與今日差不多，但低溫略降攝氏1度，北部攝氏15至19度、中部攝氏17至25度、南部攝氏18至26度、花東攝氏19至27度，中南部須留意較大的溫差，北部則是整天體感都有涼意，週三東北季風減弱後會略微回溫，週四由於雲量增多再降溫，週五（3/31）後到週末（4/2）逐日回溫。

▲20230327氣象局氣溫圖卡（圖／中央氣象局提供）
▲明日東北季風增強，白天高溫與今日差不多，但低溫略降攝氏1度，週三東北季風減弱後會略微回溫，週四由於雲量增多再降溫。（圖／中央氣象局提供）

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