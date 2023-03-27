下班時段雨彈來襲！明日北部持續濕涼 連假前全台有雨
上班族注意了！中央氣象局表示，今（27）日晚間至明（28）日清晨受到華南雲雨區東移影響，台中以北和東半部地區降雨機率將提高，溫度方面由於東北季風即將增強，今晚至明晨低溫也會略降攝氏1度，尤其明日北台灣高溫不超過攝氏20度，仍是整天較有涼意的天氣；提醒民眾，週四華南雲雨區再東移，屆時全台有雨，清明連假前期水氣較少，天氣較穩定，但後期可能有鋒面移入影響，屆時降雨機率又會提高，請民眾持續留意。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員陳伊秀指出，今晚華南雲雨區東移水氣增多，在台灣中部以北、東半部地區及金門、馬祖將有雨勢出現，其它地區及澎湖也有局部短暫陣雨，不過水氣明日一早就會減少，降雨區域轉為北部、東半部和山區的局部短暫雨為主，建議出門或返家記得攜帶雨具。
陳伊秀說，週三至週四（3/29至3/30）東北季風減弱，屆時北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後中部山區有零星短暫陣雨，週四第二波春雨報到，將是本週降雨最明顯的時間點，全台都要注意降雨，尤其北台灣雨勢較明顯，週末開始的清明連假，則預計4/1至4/3水氣較少，不過4/4至4/5兩天鋒面影響，全台也開始有降雨機率，民眾安排行程應多加考量天氣動態。
氣溫方面，明日東北季風增強，白天高溫與今日差不多，但低溫略降攝氏1度，北部攝氏15至19度、中部攝氏17至25度、南部攝氏18至26度、花東攝氏19至27度，中南部須留意較大的溫差，北部則是整天體感都有涼意，週三東北季風減弱後會略微回溫，週四由於雲量增多再降溫，週五（3/31）後到週末（4/2）逐日回溫。