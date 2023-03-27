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今日廣場》宋瑋華／88槍案 國民黨中央放生謝龍介為哪樁

▲王文宗落網後，傳出是國民黨地方長期輔選幹部。（圖／翻攝自謝龍介臉書）
▲王文宗落網後，傳出是國民黨地方長期輔選幹部。（圖／翻攝自謝龍介臉書）

文／宋瑋華

宋瑋華／資訊業主管

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選前震驚全國的台南88槍案，即使在檢調認定為幕後主使者的學甲慈濟宮董事長王文宗遭收押禁見後，依然餘波盪漾。然而在藍綠白雙方各自解讀之時，國民黨中央與地方不同調的狀況，已然引發外界注意。

王文宗落網後，傳出是國民黨地方長期輔選幹部，從馬英九、朱立倫到謝龍介的競選團隊都有角色。朱立倫第一時間透過黨中央聲明進行雙重切割，強調「據地方黨部回報」、「王文宗未曾擔任過地方後援會長」、「朱立倫不認識王文宗」。相形之下，謝龍介則是試圖淡化影響，表示「拜廟相遇」、「僅止於此」。

值得注意的是，王文宗事件持續延燒，但國民黨中央似乎並不想在這個議題上繼續糾纏，只剩下謝龍介孤軍奮戰。這個落差的背後，與國民黨目前的權力結構變化中，有密切的影響。在六都市長百日民調公布後，原先被看好的新北市長侯友宜期待值大幅滑落，而台中市長盧秀燕則剛好相反，大幅攀升。再加上郭台銘話未說死、韓國瑜支持者在台南試圖營造復出選總統的風向，使得國民黨到底會由誰出馬競選總統，還在未定之天。

以朱立倫掌控的黨中央立場而言，鞏固領導中心是重中之重；要鞏固領導中心，就必須先排除有可能威脅到領導威信的不安因子。當國民黨總統人選處於「個個有機會，人人沒把握」的情況下，在台南被視為是「韓家軍」的謝龍介，自然不太可能會獲得黨中央力挺到底的青睞眼神；同樣的道理，侯友宜近期市政連環爆，作為老長官的朱立倫，也彷彿是事不關己一樣，隔岸觀火中。

不過幾個月前，國民黨全黨還在慶賀地方選舉大勝，準備重返執政，但如果在投票之前就已經進入剷除異己的狀態，明年能不能夠政黨輪替，恐怕真的未必。


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