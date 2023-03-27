今日廣場》宋瑋華／88槍案 國民黨中央放生謝龍介為哪樁

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王文宗落網後，傳出是國民黨地方長期輔選幹部，從馬英九、朱立倫到謝龍介的競選團隊都有角色。朱立倫第一時間透過黨中央聲明進行雙重切割，強調「據地方黨部回報」、「王文宗未曾擔任過地方後援會長」、「朱立倫不認識王文宗」。相形之下，謝龍介則是試圖淡化影響，表示「拜廟相遇」、「僅止於此」。
值得注意的是，王文宗事件持續延燒，但國民黨中央似乎並不想在這個議題上繼續糾纏，只剩下謝龍介孤軍奮戰。這個落差的背後，與國民黨目前的權力結構變化中，有密切的影響。在六都市長百日民調公布後，原先被看好的新北市長侯友宜期待值大幅滑落，而台中市長盧秀燕則剛好相反，大幅攀升。再加上郭台銘話未說死、韓國瑜支持者在台南試圖營造復出選總統的風向，使得國民黨到底會由誰出馬競選總統，還在未定之天。
以朱立倫掌控的黨中央立場而言，鞏固領導中心是重中之重；要鞏固領導中心，就必須先排除有可能威脅到領導威信的不安因子。當國民黨總統人選處於「個個有機會，人人沒把握」的情況下，在台南被視為是「韓家軍」的謝龍介，自然不太可能會獲得黨中央力挺到底的青睞眼神；同樣的道理，侯友宜近期市政連環爆，作為老長官的朱立倫，也彷彿是事不關己一樣，隔岸觀火中。
不過幾個月前，國民黨全黨還在慶賀地方選舉大勝，準備重返執政，但如果在投票之前就已經進入剷除異己的狀態，明年能不能夠政黨輪替，恐怕真的未必。
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