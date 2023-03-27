高圓圓43歲素顏太狂！重現22年前經典 15秒片百萬人朝聖
43歲女星高圓圓氣質出眾，在2014年嫁給男星趙又廷，兩人婚後育有一女，家庭生活和樂，而她近日參加歌手老狼（王陽）的演唱會時，雖然一臉素顏，狀態卻好到完全看不出年紀，凍齡美貌引起討論，另外，她還重現22年前電影代表作《十七歲的單車》的騎車畫面，短短15秒的影片上傳不到一天，就立即衝破百萬觀看次數。
記者賴禹妡/台北報導
高圓圓25日出席完中國娛樂圈盛事「微博之夜」後，26日立即趕回北京，只為了參加歌手老狼的演唱會，她也曬出在演唱會現場和朋友的合照，只見她一臉素顏露出微笑和朋友貼臉自拍，零瑕疵的水煮蛋肌根本看不出歲月痕跡，雖然樸素，但依舊美麗如昔，高圓圓也激動地發文喊：「陪我走走青春的老狼的歌聲，老王和小藝。」
另外，高圓圓也貼出一段騎著腳踏車的15秒影片，畫面中她開心地在馬路上騎車，並不時揮手、回頭看向鏡頭，立即讓人聯想到高圓圓22年前代表作《十七歲的單車》，如今女神又重現騎車畫面，影片曝光後，不到一天的時間就衝破百萬觀看次數。
事實上，高圓圓2013年參加《十七歲的單車》的紀念活動時，頂著既清純又仙氣四溢的美貌牽著單車，當時她身穿條紋無袖背心及白色短褲，長髮隨風飄散，這組照片讓網友們全被迷倒，至今仍不時被拿出來討論。