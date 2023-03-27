85度C、美食-KY董娘賣股跌停後 宣布引進國際長期投資人
旗下擁有85度C的上市觀光股美食-KY，由於其董事長吳政學的妻子上週五（24日）申報轉讓3463張股票，出清手中持股約5.43億元入袋，引發熱議。今（27）日股價開盤就跳水跌停，下殺15.5元來到141.5元鎖住，委賣張數1600張以上，但今日下午美食-KY重訊公告，內部人持股轉讓是因為要引進國際長期投資人。
記者許家禎／台北報導
美食-KY董事長吳政學的妻子上週五（24日）申報轉讓3463張股票，出清手中持股，算算約5.43億元入袋，但大股東賣股引發投資人信心潰散，認為股價是否已到高檔，使今日股價早盤一開盤就重摔慘綠、跌停鎖死，終場大跌15.5元來到141.5元。
不過，美食-KY今日下午發出重訊，澄清內部人持股轉讓之相關事宜。美食-KY指出，依據內部人於3月24日（周五）盤後向台灣證券交易所申報之內容，轉讓理由是「引進國際長期投資人」，申報之股數已於3月27日（週一）上午9點全數完成轉讓。不過，相關重訊並沒有提到「國際長期投資人」的身分。
美食-KY受惠美國市場加速成長，以及中國大陸市場回溫，今年2月營運已回到2020年初以來的新高，集團2月營收16.3億元、年增4.5%，累計今年前二月營收34.1億元、年增5.42%，為5年來同期最佳表現。而去（2022）年美食-KY每股盈餘2.68元，公司擬配發現金股利2.5元，配發率超過9成，是公司上市以來的新高。