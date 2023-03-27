改送六福村！北市動物園沒接到狒狒 笑稱「公親變事主」
脫逃的狒狒今（27）日在桃園楊梅富岡國中一帶成功捕獲，由於林務局先前已和台北市立動物園溝通會安置檢疫收容計畫，不過桃園市農業局人員經當時同樣在場的六福村獸醫師建議，先把狒狒改送六福村緊急照養，對此，台北市立動物園發言人曹先紹先笑稱「公親變事主」，但也表示園內的新檢疫舍和物種鑑定實驗室，都已經準備好了，相信桃園農業局有現場研判的理由，還有待桃園農業局說明。
記者林莞茜／綜合報導
曹先紹說明，北市動物園有協助林物局進行野生動物舊傷收容計畫，會優先針對保育類進行照養，先前也有指示北市動物園動物若捕回來，會在檢疫舍先檢疫，看外型確認物種或是做物種鑑定，甚至是進一步去試試看是和哪個族群靠近，釐清是從哪一家跑出來，透過分子檢測實驗室，大概做出來一個禮拜會有答案，能確定狒狒確切的品種。
曹先紹指出，本來以為抓到地點到台北最多一小時會來，5點左右會知道答案，但目前他即時掌握到的資訊是已就近送往六福村，先做安定醫療操作，至於本來講直接抓到送來北市動物園「決策我相信桃園農業局有現場研判的理由，可以等桃園農業局說明，林務局也有溝通」，不過若有任何需要，台北市立動物園也會盡可能提供專業協助。
至於會不會民間私自飼養的可能，曹先紹也說，就台北市動物園來說，除了昆蟲類之外，哺乳類動物原則上每一隻都會打晶片，但不同動物機構如果沒打晶片，就很難在外型上分辨，那如果是民間飼養這種靈長類的部分「坦白講機率比較低一點點」，過去也曾發生過紅毛猩猩把忠孝東路上的整排機車推倒的案例「沒有完全排除動物園界跑出來，但確實也有可能是有民間在飼養」。