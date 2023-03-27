腎臟病、洗腎、透析怎麼吃？低蛋白飲食、高蛋白飲食哪時候吃？

我是廣告 請繼續往下閱讀
覃澤硯營養師表示，腎臟病患者要吃低蛋白飲食或高蛋白飲食，主要看患者處於哪個階段，若是在慢性腎臟病階段，普遍會以低蛋白飲食為主，洗腎、透析患者則為高蛋白飲食。而視患者當前的身體狀況，也可能有所不同。
慢性腎臟病：低蛋白飲食覃澤硯營養師說明，過往研究發現，慢性腎臟病患者進行低蛋白飲食，可降低腎絲球壓力，減少腎臟超過濾負擔，也降低尿毒素堆積影響腎臟，長期可保留較多的腎功能、避免短時間內退化太快。
洗腎、透析：高蛋白飲食洗腎、透析患者則因為治療的同時也會流失蛋白質，就需要透過飲食攝取補充，以免營養不良長期下來身體、精神狀況越來越差而影響治療品質。而腹膜透析則需更高的蛋白攝取。
低/高蛋白飲食怎麼吃？遵照指示，不可不吃或大吃！
覃澤硯營養師指出，不論是低蛋白飲食或高蛋白飲食，都須經過檢查評估了解患者當前的身體狀況，遵照醫囑及營養師建議調整，也因此需各別進行設計，不過大方向而言大同小異。
低蛋白飲食：約減少2/3低蛋白飲食，主要就是降低日常生活中豆魚蛋肉類攝取量，以狀態穩定、體重為60公斤的成年人來看，會建議體重每公斤攝取蛋白質0.8克，一天就約吃48克蛋白質，約為4-5份，一天約吃一個手掌大小的份量，大致而言約比一般人減少2/3。
低蛋白飲食不可不攝取蛋白質！低蛋白飲食雖有助慢性腎臟病患者腎臟退化速度減緩，但是絕對不可完全不吃蛋白質。完全不攝取的狀態下除了會營養不良，也會使體重和肌肉加速流失，並間接影響腎臟功能。需保持良好的平衡，才能有效減緩腎功能退化速度、保持營養、體重維持、維持整體病況。
高蛋白飲食：約增加1.5倍高蛋白飲食則限制較少，豆魚蛋肉類都可以吃，且量會比一般人來得多。以狀態穩定、體重為60公斤的成年人來看，會建議體重每公斤攝取蛋白質1.2克。一天就約吃72克蛋白質，約為6-7份，一天約吃1.5個手掌大小的份量，大致而言約比一般人增加1.5倍。
高蛋白飲食不是吃越多越好！洗腎患者情況好轉後漸漸恢復食慾，常會有越吃越多的疑慮，就須開始注意患者攝取量。若攝取過多鉀和磷也會上升，就會需要透過藥物或更久的透析治療進行改善。
腎臟病患者留意６件事，蔬菜也要攝取而非不吃！
慢性腎臟病飲食輕淡、但不用限油。除了低蛋白飲食和高蛋白飲食，其他也有許多需留意之處。覃澤硯營養師表示，以民眾對於腎臟並應進行清淡飲食觀念來看，也常認為須「低油、低鹽」，腎臟病患者確實須低鹽飲食，但低蛋白飲食不需限油，在蛋白質減少的情況下，可透過橄欖油、苦茶油等優質的植物油補足熱量。
三高也要良好控制：另外，不論是何種飲食方式，都會評估患者是否有其他疾病以及整體身體狀況，因此飲食應聽從營養師建議，避免自行調整。同樣的，治療也應遵照醫囑，定期回診、配合藥物治療。平時也應妥善控制三高，血管不健康也會影響各器官，腎臟也是其中之一。也應保持飲水的習慣，維持良好排泄，直到洗腎、透析階段尿量減少時，經與醫師、營養師討論減少飲水。
蔬菜也不可或缺：至於蔬菜攝取也不可或缺，也應持續維持營養均衡。腎臟病患者是會需要限鉀，但也還是需要攝取，在考量營養均衡下，蔬菜只要先切過、水煮、翻炒，蔬菜的鉀離子可流失約70%，不喝湯汁便可避免攝取過量鉀離子。
了解腎臟病飲食模式，並留意當中細節，以及日常的注意事項，更有助早日恢復健康！
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。