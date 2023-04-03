實境瘋2／美髮大師吳依霖緊盯　王子超專業「被勸跳槽」

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《來吧！營業中2》製作人李國強透露，當初企劃節目內容時，由於播出頻道TVBS有廣大女性觀眾，還有《食尚玩家》和《女人我最大》等長壽節目，考量收視族群提出不同方案，在餐廳跟沙龍之間抉擇，最後討論選定複合式美髮業，因為有吳依霖的專業團隊作為輔助，相當有信心。
他認為，美髮業比起餐飲更難，通常做菜大家都會，只是口感好吃與否，但改造髮型是不可逆轉的行為，如果剪壞了只能想辦法補救，這次王子和修杰楷要當髮型師不容易，事前接受嚴格訓練，吳依霖規定他們不能太依賴旁人協助，至少要動了超過30刀，才能讓專業團隊接手，甚至上完課後直接找真人讓他們試剪，讓王子當場嚇傻。修杰楷也透露壓力超大，私下連老婆賈靜雯、女兒咘咘、波妞的頭髮都不敢碰，要當設計師真的不輕鬆。
製作人對技術有信心：藝人就該異於常人
剪髮看起來容易，實際執行壓力很大，尤其是剪真人頭髮，練習時手都會發抖，像修杰楷第一次錄製時就把電剪拿錯邊，當場把客人的頭髮剪成凹凸不平，被說像是「狗啃的」，還好總監謝金燕第一時間就發現，立刻想辦法解決，改建議顧客打造別的髮型，在寸頭上剃出一個帥氣的X字造型，讓顧客還算滿意，順利化解這場危機。
不過，李國強深信一件事，成功的藝人能達到一定地位，就是他們異於常人，只要給他們任務，就能完成一般人做不到的事情。他說，自己從旁觀察，王子和修杰楷第一次上課連剪刀都不會拿，結果時隔1個多月，第一次錄製當天，他們已經架式十足，「畢竟他們是專業藝人，這輩子工作10、20年，早就做過無數造型，只是需要時間，讓他們施展技術，既然他們願意接工作，一定就有信心」。
《原子少年》變洗頭助理 詹仁雄舒服到快睡著
對於眾人稱讚，王子謙稱「運氣很好」，剛好遇到髮質適合處理的顧客，加上吳依霖非常有耐心的指導，所以表現漸入佳境，還能輕鬆跟顧客聊天、商討造型。不只設計師越來越上手，幫忙洗髮的造型助理們，事前也不斷練習洗頭，另一製作人詹仁雄透露，吳依霖嚴格規定，洗髮時不能弄濕眉毛，否則就算失敗，《原子少年》蔡朕、孟維不斷小心翼翼練習著，他曾親自拜訪店家，體驗當客人被洗頭，開玩笑跟孟維說「你是偶像，不必洗得這麼認真」，結果孟維堅持認真做好份內的事，讓他一度舒服到快睡著了，很肯定少年們的手藝。
製作人也讚美謝金燕的認真，鮮少出現在綜藝節目的她，會嘗試幫客人編髮，只要希望節目更好都願意做，而《來吧！營業中2》的終極任務，就是碰到謝金燕的頭髮，因為擁有一頭飄逸秀髮的她，相當呵護髮絲，還是知名洗髮精代言人，強調若技術不到位，不可能讓王子、修杰楷動刀，幫自己變髮大改造，王子開玩笑說要等到那一天，希望《來吧！營業中》可以錄到20季！