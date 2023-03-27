特企／Youtuber蛋塔推餐飲賦能NFT　每月回饋破萬元

據蛋塔粉專說明，EGGTA NFT 第一波預計發行 300 張，鑄造價為 0.25 ETH（約 380 美元），並擁有多重賦能，每個用戶每月可享有價值至少 4000 元的多種餐飲補助，還有機會可以抽中價值高達一萬的精裝版 NFT。
多間知名餐飲折扣
除了以上多種賦能，官網還有提到 NFT 的持有者可享有超過 20 間知名餐飲每月無限制消費九折優惠，或是招待店家招牌菜色，像是發肉燒肉餐酒館、娘子韓食及黑浮咖啡都在其餐飲賦能名單上，餐廳類型多元豐富，從燒烤、火鍋、咖啡到日式料理等皆有涵蓋，並聲稱未來除了和更多餐飲業者合作，還會開發其他行業的賦能，目的除了提升發行的 NFT 價值以外，更是想藉由此次 NFT 發行，進行餐飲業和消費者的虛實整合，嘗試落地 NFT 的應用，打破 NFT 只能是藝術品的既定印象，賦予消費者持有 NFT 更多的可能性。
全球 NFT 市場蛻變
NFT 項目於 2021 年時在全球市場都極度動蕩，2022 年 NFT 走入了穩步發展的階段，經歷了牛市轉換至熊市，市場的降溫帶動了賦能型 NFT 項目的崛起，近幾個月具有實際賦能反饋的項目逐漸增加，除了去年星巴克結合 NFT 推出有史以來最大的忠誠度計畫，2023 年更傳出跨境電子商務巨頭亞馬遜也即將展開一系列 NFT 數位收藏品推廣計畫，並於平台上推出 NFT 交易市場，讓 2023 年的 NFT 市場精彩可期。
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