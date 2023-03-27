原子少年合體《全明星》涂善存 4帥和粉絲「心電心」
▲張瀚元（前排左）、林輝瑝（前排右）、陳廷軒（後排左）、涂善存（後排右）大跳《心電心》萌翻粉絲。（圖／益極娛樂）
記者羅凌筠/綜合報導
2023-03-27 18:22:57
由《全明星運動會》涂善存、林輝瑝、「原子少年」陳廷軒、張瀚元4位新生代藝人一同舉辦的《屬於我們的童話》Hello Party，昨（26）日在台北NUZONE舉行，門票開賣6分鐘售罄，活動一開場，4人在《心電心》舞蹈中登場，可愛的舞蹈完全跳脫粉絲想像，引起現場尖叫連連，4人展現默契與多日練習成果，滿滿少男愛意的舞蹈與燦爛笑容，被粉絲形容是「觸電殺」。
為了給粉絲不同福利，4人各自準備了不同solo表演獻給粉絲。張瀚元用吉他彈唱《寶貝》，緊接著呈現完全不同的武術表演，還設計3位武術老師從粉絲席跳上舞台找碴的橋段，3位老師是張瀚元的武術教練，張瀚元笑說，以前的他筋非常硬，彎腰手都碰不到地板，現在這件事情變得非常簡單。張瀚元是運動愛好者，除了拳擊、武術外，他同步跟蘇麗文一起學跆拳道，讓主持人直呼超級厲害。 ▲左起張瀚元、陳廷軒、涂善存、林輝瑝舉辦粉絲見面會。（圖／益極娛樂） 林輝瑝solo表演是演唱鬥魚主題曲《星火》，一開口讓現場陷入一波回憶殺。在訪談環節也感性提到，他曾陷入低潮，也一度懷疑自己是不是不適合演藝圈，粉絲聽到立即發聲鼓勵林輝瑝，讓林輝煌立刻變回調皮狀態，秒變臉逗笑眾人。 「國民甜點」陳廷軒展現好人緣邀請友人助陣，與《原子少年》的瑋弟、《Be The One A級戰場》吳信翰一同唱跳韓團歌曲《Candy》，陳廷軒非常感謝大家跟他一起完成這首走位很多的歌曲演出，他也花非常多時間密集訓練。陳廷軒也笑說自己算是有語言天分，除了現場表演的韓文外，前陣子殺青不久的客台戲劇《暗夜微光》中，他更是挑戰全客語演出，事前並不會客語的他每天熬夜背劇本、練習客語，就為了現場不要影響劇組的拍攝。 ▲林輝瑝（前排左）、張瀚元（前排右）、涂善存（後排左）、陳廷軒（後排右）吸引許多女粉絲支持。（圖／益極娛樂） 涂善存在乾冰營造的迷霧氣氛中用吉他自彈自唱自己的創作曲《這首歌屬於你》，他在開場感性表示，這首歌的現場演唱是欠粉絲很久的，也是屬於粉絲的歌。粉絲也發現涂善存右手無名指包裹著紗布，他因為正在拍攝的戲劇《惡靈世界》時，不慎被道具劃傷，當日還緊急送急診止血，但因為還是要完成與大家的約定，還是選擇吉他彈唱，表演結束後涂善存深深向粉絲一鞠躬，讓不少現場粉絲落淚。