大亞深化「能源鏈管理」布局　沈尚弘盼奠定龍頭方向

矽谷銀風暴凸顯美不先進　台新銀總座：對台非危機是機會

▲台新銀行今（27）日宣布升級財富管理客戶的信用卡權益，並推出最高等級的「卓富無限卡」，（圖／台新銀行提供）
▲台新銀行今（27）日宣布升級財富管理客戶的信用卡權益，並推出最高等級的「卓富無限卡」，（圖／台新銀行提供）

記者顏真真／台北報導

針對歐美銀行接連發發危機，台新金控旗下台新銀行總經理今（27）日表示，其實美國矽谷銀行風暴對整體台灣金融機構沒太多影響，只是美國當地特性產生的流動性風險，但「在流動性控制上，美國並不先進」，台灣不可能發生這事情，台灣金融監理非常嚴格，大家不用擔心，他更認為，「對台灣整個財管影響不是危機反而是機會」，國際資金有機會流向台灣財管市場。

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搶攻財管客群，台新銀行今日宣布升級財富管理客戶的信用卡權益，並推出最高等級的「卓富無限卡」，提供包括機場接或送最高12次，將保險回饋提高至1.5%、海外回饋提高至3%現金回饋無上限，更精選米其林、五星飯店、特色美饌近百家餐廳5折起與15間頂級度假飯店住一晚送一晚優惠，目標幫助財管客戶守護與累積財富同時，實現每個階段的品味生活。

不過，近來歐美銀行相繼出問題，也讓財管客戶相當緊張，尚瑞強說，主要是市場訊息衝擊客戶信心，但當你問客戶沒有曝險在擔心什麼？客戶自己也不知道，就是擔心銀行流動性風險。尚瑞強表示，確實傳有危機的像是瑞信及德意志銀行也是大品牌銀行，加上這次歐洲救瑞信的作法也有違一般金融常識，客戶擔心是正常的，只是從矽谷銀行風暴也看出在流動性控制上，美國並不先進，台灣不可能發生這事情，台灣監管單位非常謹慎在控管流動性，大家不用擔心。

尚瑞強調，歐美一些銀行有些經營策略錯誤，可是台灣的金檢、金融監理機關金管會非常嚴格，在資本要求流動性、各種作業要求包括內稽內控，可說是全世界最嚴格，「我們在台灣可以生存這樣不容易」，每家銀行拚了命在看資本適足率，每月檢討流動性，投資標的也有設限，不能隨便投資。

至於傳出歐美高資產客戶，可能從歐美轉向香港、新加坡等亞洲銀行，是否也會轉來台灣？尚瑞強說，當然是有機會，同等也會流到台灣，如果有錢的台商錢能自由移動回來的話，應該也會有，他覺得此事件，「對台灣整體財富管理市場不是危機反而是一個機會」。

談到台新銀行財管業務，尚瑞強強調，台新以3大優勢來滿足客戶各式理財需求，包括多元商品、虛實通路與獨特禮遇，並運用大數據分析提供客製化產品選擇、結合分行理專真感情的禮遇服務與便利的數位流程，目前財富管理客戶數，即資產百萬元以上已突破30萬戶，資產規模超過1.5兆元，希望每年財管客戶數可以成長10%，與台銀往來資產規模也可以同比例成長。

尚瑞強進一步指出，台新銀行自2016年發行財富無限卡後，透過數據與前線理專的回饋，發現財富無限卡的持卡人在保險費用的消費金額是一般信用卡的20倍，其次為海外、航旅消費高出5倍，而餐飲消費也高達3倍之多，這除顯示財管客戶在商務差旅、出遊、聚餐等場域交易頻繁之外，在疫情過後，財富無限卡的持卡人在高質量的生活體驗更願意投資。

因此，這次台新無限卡升級也鎖定加碼在財管客群最常使用的權益，如保險回饋最高1.3%的現金回饋無上限，機場接或送增加到最高一年6次、生日當月更享晶華、萬豪等近20間星級飯店餐廳最高50%現金回饋，還有近30間頂級美饌75折起。同時，因應5月即將到來的繳稅季，至5月31日前申辦財富無限卡且核卡，並使用該卡扣繳綜所稅，還可獲得最高3500元昇恆昌禮券。

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