普發6000變7400！新光三越、統一時代百貨 搶攻美妝商機
口罩解封！新光三越初夏購物節預計4/6(四)開跑，鎖定脫罩美妝商機，打造全台最大美妝購物優勢，化妝品滿3,000送3,000點，包括首四日必搶23大獨家話題夯品、4.8折起百萬明星組特惠組、5大獨家首發快閃等；綁定skm pay消費還能獨享好康，把全民普發6000變7000！統一時代百貨台北店「美人節」購物檔期，搭配支付優惠把6000元變7400元，回饋最高達25%。
記者蕭涵云/台北報導
新光三越4/6(四)將開跑夏天的週年慶，「初夏購物節」聯手超過120大美妝趨勢品牌，祭出首四日必搶23大獨家話題夯品、4.8折起百萬明星組特惠組、5大獨家首發快閃活動、及skm online超過5萬項美妝夯品等，線上線下一起開搶。skm points也首度加入回饋行列，4/6(四)～4/19(三)新光三越會員獨享「化妝品區單筆滿3,000送3,000點」（台中中港店4/6～4/17），線上全站加碼滿6,000送6,000點；首二日聯名卡刷2,000送1,000點，並搭配11大銀行滿額禮等多重好康。
精選美妝消費亮點，包括獨家「首日必搶」ESTEE LAUDER NO.1美肌賞舞台收納箱，4/6限定41折；「全台獨家首賣」包括BOBBI BROWN晶鑽極嫩潤色護唇膏、CLARINS PRECIOUS頂級至臻凝時系列等，還有獨家LANCOME超極光精華組、DIOR逆時雙星緊緻組、LA MER傳奇乳霜經典組等。
「百萬明星特惠組」則有4.8折的SHISEIDO國際櫃NO.1乳霜王組、5.9折ESTEE LAUDER獨家年輕修護豪華組等。「注目新品」則推薦ESTEE LAUDER陪你熬夜的底妝組、DIOR時尚完美獨家組合搭贈只送不賣的「經典皮革隨身鏡」、與MAC濾鏡蜜粉遮瑕組等；還有全台獨家首發快閃活動，包括響應ESG－ORIGINS世界地球日路跑、全台首站登場GUERLAIN Salon巡迴快閃店、DIOR彩妝新品上市活動、LA MER舒芙乳霜奇幻世界、SK-II全新大型肌膚檢測。
鎖定政府普發6,000元商機，新光三越超前部屬規劃，3,000元／6,000元超值組盒、與家電「買1送1」等抗漲特惠商品。綁定skm pay消費，可獨享單筆滿3,000元送300元電子抵用金、最高滿6,000送1,000元電子抵用金！等於把普發6000變7000。
全台各店加碼會員點數skm points超狂扣點抽獎，台中中港店推出扣100點抽價值195萬的「LEXUS ES 200頂級版」／扣50點抽價值89,890元的「宏佳騰智慧電車」；台北天母店則推出扣20點抽價值14,800元的「福容大飯店－福容淡水漁碼店 海景豪華客房B」等獎項。
另外，統一時代百貨台北店今年攜手高雄夢時代購物中心，同步打造「美人節」購物檔期，台北店4/6(四)盛大開跑，首4日化妝品、香氛、內衣滿2000送300，全館指定櫃滿3000送300。響應政府普發6000，搭配超強支付優惠，一次賺足回饋優惠，舉例首4日搭配icashPay支付滿6000再送300，icashPay綁定統一時代聯名卡加碼滿6000再加送200，合計最多滿6000送1400，等於把6000元變成7400元，回饋最高達25%。
更攜手日本超人氣插畫《卡娜赫拉的小動物》推出共三款卡友禮及滿額禮，特別採用日本授權全新圖素，打造超萌超吸水大浴巾、超能裝保溫餐袋、旅行手提箱，被粉絲封為搶錢小土匪的P助與粉紅兔兔，勢必再掀起搶換熱潮。偷偷預告粉絲，4/8下午3點還有《卡娜赫拉的小動物》見面會，可以近距離現場互動拍照喔。