李心潔靠這2招維持凍齡美貌！合體3女神 無預警曝喜訊
李心潔暌違20年回歸歌手身分，參與大港開唱，今（27）日在台北與美秀集團進行彩排，她直言從沒想過會有重拾歌唱的機會，選擇台灣當作回歸樂壇第一站，也是因為當年就是在台灣發片，今年也將推出新專輯。此外，李心潔也分享凍齡的方法，「做自己熱愛的事情，讓自己保持身心健康。」
記者吳雨婕/台北報導
李心潔對於這次參與音樂祭，直言很怕忘詞，「因為我的歌都比較嗨，其實也沒什麼時間看提詞機，加上那麼久沒上台還是有點緊張，但整體心情期待是大於緊張的，而且我是屬於一上舞台就什麼都忘了的人，希望到時候現場可以全場合唱起來！」她透露時隔20年回歸樂壇，對她來說意義重大，「我自己也沒想過會有這一天，加上這次還有紀錄片，好像是帶著這20年間的生命故事，包括影像和音樂，一起和大家見面。」
已經有個7歲小孩的李心潔，可以無後顧之憂的重拾麥克風演唱，她坦言因為小孩大了，決定去擁抱自己喜歡的事情，剛好在疫情期間萌生想拍紀錄片的念頭，想透過紀錄片分享正能量，以此為契機，給了她勇氣、動力來做音樂，「因為我的音樂是從台灣開始的，所以回來的第一站一定也要從台灣開始。」家人也非常支持李心潔的選擇，雖然這幾年多以影視作品為主，但她笑說從來沒有減少過對音樂的熱愛，就連在家都會唱歌。除此之外，她也驚喜宣布4月即將推出全新專輯的喜訊，還透露未來在台灣開唱的計畫。
今年47歲的李心潔，在她身上完全看不出歲月留下的痕跡，儼然是凍齡女神，先前還與梁詠琪、許茹芸、楊采妮四大女神合體，被問到有沒有因此壓力大，她謙虛表示：「大家都知道凍齡是不太可能的，一定會隨著時間自然老去，我們都要接受這件事情，最重要的是還能做自己熱愛的事情，讓自己保持身心健康。」