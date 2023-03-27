稱霸韓綜的美聲！「男版夜后」朱育陞 倒嗓1個月急救回
「男版夜后」朱育陞在韓綜《I Can See Your Voice 看見你的聲音》獲得最後優勝，消息一出獲得熱烈迴響，今（27日）出席記者會受訪，他說這是人生難得的經歷，「像做了一場美夢」，在音樂路上他曾經倒嗓1個月，四處求醫照喉鏡，所幸是一般發炎，休養後沒有大礙，他表示護嗓最重要是喝水，「不在於喝的多，而是少量多次的補充」，此外他每天睡滿8小時，讓聲帶完整休息。
記者羅凌筠/台北報導
說到《看見你的聲音》，朱育陞說製作單位為了捕捉藝人和觀眾最真實的反應，想方設法在錄製過程不讓參賽者「露餡」，他不能跟其他參賽者交流、也故意讓他表現笨拙的一面，錄影嘉賓還開玩笑說：「他很像韓國人，感覺就是一個叫金萬植的普通人。」難怪朱育陞在勝出後飆唱歌劇《茶花女》飲酒歌時呈現的高反差，讓主持人Super Junior利特、嘉賓申鉉濬和鄭俊鎬不斷發出驚呼聲。
朱育陞透露，他和經紀人與助理在錄影前3天飛抵首爾，隔天拍攝幕後影片，之後就直接到攝影棚錄影，製作單位擔心他們與藝人碰到面，規劃不同的進出動線，連上廁所也受限，前後共12個小時才完成節目錄製，朱育陞苦笑說：「比當兵還累。」
雖然站了9小時，但他說現場有17台攝影機，上百位工作人員嚴陣以待，隨時調整他們的服裝和下達指令，自己雖然腳痠，但看到製作團隊的付出，激發他「堅持下去」的決心。被問到當天的華麗服裝，朱育陞笑說：「我沒有帶服裝，我只提供三圍。」他表示那套很像「菩薩」的華服，是韓國國寶級設計師安德烈金的團隊為他製作的。
說到接觸歌劇的契機，朱育陞說自己從小學1年級開始學鋼琴，某天聽到《費加洛婚禮》後開啟他對歌劇的喜愛，在鋼琴老師的建議下，找專業的聲樂老師指導，才奠定現在的成就。朱育陞表示家人都很堅持他的音樂路，「我媽媽都很支持，她算滿另類的。」有趣的是，《看見你的聲音》當天錄製的主題是《天國的階梯》，男主角申鉉濬也現身當節目嘉賓，朱育陞笑說當年阿嬤在追劇，自己才跟著看，沒想到多年後竟然與男主角碰面。