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中職／致敬23！中信兄弟推出「恰恰」彭政閔搖頭公仔組

▲中信兄弟限量彭政閔公仔組。（兄弟提供）
▲中信兄弟限量彭政閔公仔組。（兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

中信兄弟今天釋出FOREVER 23 彭政閔限量公仔以及人偶，預計明天上午11時準時開賣，預計將會造成球迷搶購熱潮。

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▲中信兄弟限量彭政閔公仔組。（兄弟提供）
▲中信兄弟限量彭政閔公仔組。（兄弟提供）
彭政閔為中信兄弟指標性人物，於2001年以選秀狀元之姿加盟中華職棒，於球員生涯中，對中華職棒及各大國際賽事皆有不可忽視的成就！

2019年彭政閔正式卸下球員身份，轉任球團副領隊，兼任農場主管。今年，中信兄弟將安排彭政閔背號「23」正式進行背號引退。

特別推出「彭政閔搖頭公仔」！每隻公仔皆以手工塗裝呈現真實臉部表情，並完整還原恰恰揮擊後拿著球棒的跑壘動作。

另外還有限量的迷你人偶組，復刻上2019年引退儀式亮相的畫架，絕對是恰粉們不能錯過的收藏品！

▲中信兄弟限量彭政閔公仔組。（兄弟提供）
▲中信兄弟限量彭政閔公仔組。（兄弟提供）
　​預購時間：3/28(二)11:00至4/1(六)23:59

    出貨時間：7月中旬陸續出貨

＝＝＝＝＝＝＝＝商品資訊＝＝＝＝＝＝＝＝​

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【FOREVER 23】彭政閔搖頭公仔

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售價：2,300元

材質：合成樹脂

尺寸：9.5*7*18.5cm(約)

彭政閔搖頭公仔持2023中信兄弟會員Fans Club及中信兄弟聯名卡皆可折扣

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【FOREVER 23】彭政閔限量公仔組

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⚾️售價：2,800元

內容：彭政閔搖頭公仔+迷你人偶組各一入

尺寸：人偶組長4.5*寬4.5*高7.5cm(約)

畫架高12.5*寬6.5cm(約)

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數量有限，售完為止。

限量公仔組恕不參與折扣。

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＝＝＝＝＝＝＝＝注意事項＝＝＝＝＝＝＝＝

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限量公仔組每人限購兩組

商品售出後除商品瑕疵外，恕不受理退換貨

可接受中信兄弟聯名卡之超象點及中信卡紅利點數折抵

中信兄弟球團保有活動解釋與變更之權利

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＝＝＝＝＝＝＝販售及預購通路＝＝＝＝＝＝＝＝​

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中信兄弟網路商城：https://www.brothers-shop.com.tw/brothers/

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