中職／致敬23！中信兄弟推出「恰恰」彭政閔搖頭公仔組

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2019年彭政閔正式卸下球員身份，轉任球團副領隊，兼任農場主管。今年，中信兄弟將安排彭政閔背號「23」正式進行背號引退。
特別推出「彭政閔搖頭公仔」！每隻公仔皆以手工塗裝呈現真實臉部表情，並完整還原恰恰揮擊後拿著球棒的跑壘動作。
另外還有限量的迷你人偶組，復刻上2019年引退儀式亮相的畫架，絕對是恰粉們不能錯過的收藏品！
預購時間：3/28(二)11:00至4/1(六)23:59
出貨時間：7月中旬陸續出貨
＝＝＝＝＝＝＝＝商品資訊＝＝＝＝＝＝＝＝
【FOREVER 23】彭政閔搖頭公仔
售價：2,300元
材質：合成樹脂
尺寸：9.5*7*18.5cm(約)
彭政閔搖頭公仔持2023中信兄弟會員Fans Club及中信兄弟聯名卡皆可折扣
【FOREVER 23】彭政閔限量公仔組
售價：2,800元
內容：彭政閔搖頭公仔+迷你人偶組各一入
尺寸：人偶組長4.5*寬4.5*高7.5cm(約)
畫架高12.5*寬6.5cm(約)
數量有限，售完為止。
限量公仔組恕不參與折扣。
＝＝＝＝＝＝＝＝注意事項＝＝＝＝＝＝＝＝
限量公仔組每人限購兩組
商品售出後除商品瑕疵外，恕不受理退換貨
可接受中信兄弟聯名卡之超象點及中信卡紅利點數折抵
中信兄弟球團保有活動解釋與變更之權利
＝＝＝＝＝＝＝販售及預購通路＝＝＝＝＝＝＝＝
中信兄弟網路商城：https://www.brothers-shop.com.tw/brothers/