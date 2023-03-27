名家論壇》單厚之／國民黨該多「費芯」立委佈局

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在費鴻泰、徐巧芯登記初選之後，上週五登記最後一天，被指為是徐巧芯暗樁的「麵店老闆」張宏森也登記參選，費鴻泰和徐巧芯陣營接連派出代理人登記，希望在協調初選遊戲規格時能有人數優勢，最終變成6人登記、參選爆炸的鬧劇。而國民黨台北市黨部直到此時才出手，取消張宏森等4人的初選資格，讓初選回歸到費鴻泰、徐巧芯兩人對決的局面。
費鴻泰和徐巧芯兩人搶位子，卻又要把自己包裝的大仁大義，徐巧芯發簡訊聲稱讓費鴻泰去「內閣不分區」，和自己會是「最好的拍檔」，要選民支持世代傳承。費鴻泰火大說徐巧芯「意圖使人不當選」，要將徐巧芯送考紀會，卻又建議徐巧芯去選總統，結果被徐巧芯反嗆自己還沒滿40歲。
兩個人的口水戰打到剩下小學程度，每天吵些雞毛蒜皮的小事，讓藍軍支持者看到昏倒。兩人都已經殺到刀刀見骨，未來不管誰出線都很難和解、團結勝選。而國民黨中央卻視若無睹，沒人出來協調、勸架，兩手一攤在旁邊看戲。台北市議會的大家長、議長戴錫欽只在初選登記結束後，發臉書說「麵店老闆」參選自己不知情；台北市長蔣萬安則只有一句「一起努力、一起承擔」，幹話指數直逼「侯侯做代誌」。
日前國民黨搞了個「選策會」，說是要在弱勢選區幫忙找人，結果引發黨內一片撻伐停止運作，但實際上國民黨連優勢和現任選區都毫無章法和對策，還談什麼弱勢選區？「費芯之戰」只是國民黨現況的一個縮影，類似的問題在全台每一個角落都發生，天龍國中的天龍國—大安區—國民黨人搶破頭，每個有高知名度、空戰能力都說「當仁不讓」，但新北一堆有一搏機會的選區，國民黨人連看都懶得看一眼。
反觀民進黨，雖然藍軍和媒體譏諷賴清德的「誠信條款」沒有約束力，甚至有人衍伸為賴清德威信不足，但民進黨從黨中央、派系到地方諸侯，莫不盡力疏通地方的選將，希望將整體戰力最大化。不僅陳其邁勸退多名要挑戰現任立委的議員，就連原本鎖定選板橋立委的何博文，都能協調到淡水去選。
而國民黨就只有「初選」一招，凡是想要選的通通來，讓所有戰將都在優勢選區擠破頭，而要真刀真槍跟民進黨拼的選區，即便不太艱困也沒人願意去，「旱的旱死、澇的澇死」，選情想要不艱困也難。
國民黨如果真能贏得大選、重返執政，必然要有國會多數支撐，才能順利施政，但如今的國民黨對於「國會過半」這個議題，幾乎完全沒有任何討論，只在侯友宜、朱立倫等幾個人的恩怨、心結上不停的繞圈圈。如今國民黨和侯友宜的民調持續下挫，距離重返執政看似越來越遙遠，國民黨是該腳踏實地，對立委佈局多多「費芯」了。
●作者：單厚之／資深媒體人
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