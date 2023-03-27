野球名人房／WBC祕辛大公開 吳俊良親揭情蒐工作內幕！
2023WBC經典賽順利落幕，這次中華隊最終以兩勝兩負無緣晉級8強，但全力奮戰、永不放棄的精神都讓許多台灣人看見中華隊的毅力與實力，除了球員以及教練團的努力，還有很多幕後功臣辛苦的付出，那就是負責經典賽的情蒐小組，本週《野球名人房》特別邀請中華隊WBC情蒐小組的吳俊良教練，到節目中跟觀眾分享在情蒐過程中遇到的經歷。
運動中心/綜合報導
吳俊良教練分享，當初接到電話邀請他擔任情蒐小組成員，他不到一天時間考慮很快的婉拒這個邀約，吳俊良坦言：「一開始說實在我是排斥，因為我不會，我不敢貿然答應」，他很擔心拖累中華隊，但後來老婆的一句話加上自己也慢慢嘗試，請教身邊有相關經驗的人，最終答應這個邀約。
吳俊良也提到從2022年上半年，義大利隊還沒有公布球員名單就開始情蒐研究，直到今年2月份臨時接到一個行程，親自跟分析員去了一趟美國亞歷桑那鳳凰城，情蒐義大利球隊和荷蘭球隊，抵達後他和分析員有點不好意思還偷偷摸摸地進入球場坐在球場最角落的的位置，還被義大利的球場管理員關切，甚至還遇到義大利球員要求加社群媒體好友，過程超爆笑有趣。
還有什麼情蒐的趣事，更多精采的內容3/27（一）晚上八點鐘，敬請準時收聽收看本周的《野球名人房》。