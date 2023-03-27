實證研究：「每2年做1事」可降29%晚期大腸癌發生率、35%死亡率

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早期大腸癌患者 存活率有9成早期大腸癌易治癒且5年存活率達9成以上，但第4期大腸癌存活率則不到2成。國民健康署吳昭軍署長呼籲，大腸癌早期不易發現，民眾應定期接受篩檢，才能找出潛「腸」危機。篩檢結果為陰性者，應繼續維持每2年1次定期大腸癌篩檢，若篩檢結果為陽性，應進一步至醫療院所接受大腸鏡檢查，根據國民健康署癌症篩檢資料顯示，大腸癌篩檢結果為陽性者，每2人就有1人有大腸息肉，每20人就有1人有大腸癌，因此絕不能姑「息」，以免錯過黃金治療期。
符合免費篩檢 在家輕鬆操作隨著COVID-19疫情趨緩，國民健康署鼓勵符合大腸癌篩檢資格的民眾，若還沒去做篩檢，請撥空趕快去做篩檢，糞便潛血檢查無侵入性且檢查前不需限制飲食，簡單又安全，只需要以下8個步驟，在家就可輕鬆定期篩檢：1、持健保卡至健保特約醫療院所領取採便管。2、在採便管外的標籤寫下姓名、採便日期與時間。3、旋轉管蓋後，將採便棒向上拔開。裡面的水勿倒掉。4、在坐式馬桶內斜鋪衛生紙，避免糞便掉入水中不易採集。5、坐上馬桶解便（也可在報紙上解便後取得檢驗樣本）。6、在整條糞便上以輕劃方式重複來回刮取適量的檢體。7、將沾有檢體的採便管插回管內並用力蓋上。8、送回醫療院所，回家等待檢驗報告。
篩檢結果陽性 應進一步追蹤除了定期篩檢，篩檢陽性者進一步接受大腸鏡診斷亦非常重要，透過大腸鏡檢查可以找出隱藏在大腸中的息肉，大部分息肉在發現的當下即可切除，不必再另外進行手術，儘早阻斷癌前病變的發展，避免進一步惡化為大腸癌。
研究顯示，篩檢結果為陽性者，罹患大腸癌風險較一般族群高20至30倍，若超過6個月未做大腸鏡確診，罹癌風險會增加30%，如果一直未做進一步確診，大腸癌死亡風險將增加64%。因此提醒篩檢結果為陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查，才能確保腸道的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57202
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