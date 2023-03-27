中職／蔡其昌提「單一賽季」！中職可望大改革

中職會長蔡其昌今天行程滿檔，上午也到總統府參加中信兄弟封王二連霸，總統蔡英文接見儀式，下午中職召開領隊會議，他也表示，各隊對於實施「單一球季」賽制有正面的共識，將在之後領隊會議再陸續討論，有機會最快明年就改採單一球季制度。 我是廣告 請繼續往下閱讀 中職曾在1998、1999年球季，實施過單一賽季制，而過去球界也有對於賽制有不少討論，統一獅隊胡金龍就曾認為，單一賽制或許有助於球員一整季調整，也不會有上半季一條龍、下半季一條蟲等狀況出現。中職也在這一兩年實施過季後挑戰賽，或是戰績比較，才能決定總冠軍賽對手等方式，但單一賽制可否還是維持挑戰賽制？各隊也必須要重新審視。中職經過第34個年頭，曾經舉行過單一賽季制，不過配套措施也要有，如洋將的政策要放寬，選手登錄也要放鬆，因此很多球員都有機會上場，由於是單一球季，也可看到球員的起伏，方便球團追蹤，而最後就是賽事改變，比賽時間是否也可以跟著縮短，中職要持續使用12局制，還是要以時間來看，現行規定不是不能改，而是如何改更重要。中職／致敬23！中信兄弟推出「恰恰」彭政閔搖頭公仔組中職／來總統府借廁所？！平野惠一要為台灣棒球盡心力中職／「台灣最強後盾」蔡其昌宣布：亞冠賽、冬盟續辦中職／兄弟2連霸前進總統府！林威助：每次來都很興奮