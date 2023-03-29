五月天26歲生日快樂！細數華人天團「超狂首位紀錄」

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五月天前身為「So Band」樂團，除了冠佑以外，阿信、瑪莎、怪獸、石頭都是畢業於國立師大附中，他們在1997年3月29日時，在台北大安森林公園開唱當天正式改名「五月天」，同時把這天設定為成團紀念日，之後便開啟了長達26年的五月天歷程，也從地下樂團走向主流樂團，2000年時則是以專輯《愛情萬歲》奪下第12屆金曲獎「最佳樂團獎」。
團員退伍五月天走上顛峰 「首位紀錄」不斷更新
在團員退伍後，五月天的聲勢可以說是走上顛峰，2003年11月推出第4張專輯《時光機》，專輯僅推出2天銷售量就超過15萬張，他們也以這張專輯二度奪下金曲獎「最佳樂團獎」，每一年五月天不忘與粉絲相聚，舉辦演唱會，開唱場地從大安森林公園、台北市立體育場、台北101的91樓觀景台、台北中山足球場、西門町河岸留言等，不斷創造紀錄，2008年推出專輯《後青春期的詩》，讓五月天奪下第3座「最佳樂團獎」。
2010年8月14日由五月天領軍8組樂團，舉辦「超犀利趴」演唱會，馬拉松式的演唱會成功引起話題，也曾為此後10幾年來，樂迷們每年都會參與的音樂盛事之一。2011年5月五月天成功登上香港指標性場館香港紅磡體育館開唱，兩度加場，總共舉行4場演唱會，可見其人氣。
五月天締造的紀錄並不止步於此，2012年的4月29日、30日，他們在北京鳥巢連開2場「諾亞方舟」演唱會，五月天成為了首組登上該場地開唱的華人樂團，同一年他們以專輯《第二人生》四度拿下金曲獎「最佳樂團獎」，引人注意的是，五月天還拿下了「最佳國語專輯獎」、「最佳編曲人獎」、「最佳作曲人獎」、「最佳專輯製作人獎」；歌曲〈諾亞方舟〉則是榮獲〈年度歌曲獎〉，為當屆金曲獎的大贏家。
成團日相約五迷「慶生」 跨年開唱歡度每一年
2014年是五月天成軍的第15年，而在美國時間的3月22日，五月天帶著「諾亞方舟」巡演到美國紐約麥迪遜廣場花園開唱，成為第一組都上此地開唱的華人樂團；而在成團日3月29日當天，他們在美國洛杉磯舉行同系列巡演最終場。隔年，五月天於8月28日、29日連續2日，在日本指標性場館日本武道館舉行「Just Rock It!!!」世界巡迴演唱會，除了是第一組在該場地開唱的華語樂團外，也創下首次開唱就連開2場的紀錄。
在2017年3月29日為五月天成軍20周年，他們回到第一次演出的大安森林公園舉辦紀念演唱會，且免費開放入場，現場聚集了3.5萬人，演唱會同時在相信音樂YT直播，最高達到40萬人觀賞，新浪微博直播線上最高同時觀看人次為529萬，同一年阿信以歌曲〈成名在望〉首次獲得金曲獎「最佳作詞人獎」，年底則是開啟五月天在台舉辦跨年演唱會，與粉絲一起跨年的習慣。
雖然之後碰上了疫情攪局，但他們依舊努力履行與五迷的約定，縱使沒有實體演唱會，五月天也會在線上開唱，與五迷們歡度一年又一年。今年五月天邁向成軍26年，時逢疫情解封，他們也在成軍日的今（29）日於高雄世運主場館開唱，與歌迷一起「慶生」。