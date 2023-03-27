梁朝偉奪威尼斯影展終身成就獎 主辦：當代最具魅力演員
香港巨星梁朝偉與義大利電影導演莉莉安娜卡瓦尼，今（27）日雙雙獲得第80屆威尼斯影展「終身成就金獅獎」，面對突如其來的喜訊，梁朝偉感動道：「我希望與我合作過的所有電影製作人，一起慶祝這個獎項，這個獎項也是對他們所有人的致敬。」威尼斯影展總監阿爾貝托巴貝拉更大讚他：「梁朝偉是當代電影最具魅力的演員。」
記者黃雅琪/綜合報導
現年60歲的梁朝偉，日前出席「第16屆亞洲電影大獎」，才剛以新電影《風再起時》從太太劉嘉玲手中獲頒「最佳男主角」獎項，更同時榮獲「亞洲電影貢獻榮譽大獎」殊榮。喜上加喜，影帝梁朝偉今日再登上國際影壇，獲頒第80屆威尼斯影展「終身成就金獅獎」。
威尼斯影展總監阿爾貝托巴貝拉，推薦了梁朝偉與莉莉安娜卡瓦尼兩人獲獎，他認為：「梁朝偉是當代電影最具魅力的演員，他非凡的職業生涯能夠與全球電影同步發展。作為1980年代的香港明星，他如今已成為國際公認的全能演員，能夠在各種類型、領域，賦予令人難忘的角色生命。」阿爾貝托巴貝拉對梁朝偉讚譽有加：「幾十年來，他除了保持對不斷變化的角色和電影充滿好奇心，也為男明星傳統形象重新定義做出重要貢獻，將其獨特性奉獻給了當代電影。」