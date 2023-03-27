逃脫狒狒遭獵槍打死！遺體如何處理 林務局公開權責單位
桃園市農業局今（27）日下午3時許，在楊梅富岡國中一帶，以麻醉槍捕獲脫逃16天的狒狒，不過狒狒卻疑似在逮捕前就受到「獵槍攻擊」，送往六福村急救無效，宣告不治，該隻狒狒的屍體該如何處理，林務局動物保育組科長鄭伊娟稱，因權責都在桃園市政府手中，後續由桃園市府決定屍體要如何處理，林務局則會協調討論，尊重對方並給予協助。
記者林莞茜／綜合報導
桃園市農業局指出，在圍捕現場無委託外部人員加入，不過在其到場前，就已經有一組人在屋子裡面，進去後則發現狒狒已經倒臥在牆角，事出緊急，才用網子趕緊將它罩起移出，並緊急徵詢也在現場的六福村獸醫，最後先才決定先把它送去六福村動物園進行治療。
不過經查狒狒傷勢嚴重，左胸遭「獵槍」打中，但因桃園市府參與人員僅配置麻醉槍，且無委託外部人員加入，農業局報警釐清相關狀況，所有參與人員也會接受傳喚調查，據了解，臨時自行攜帶槍械現場參加的男子，已前往桃園市警楊梅分局富岡派出所接受約談。
對此，林務局也指出，依《野生動物保育法 》規定，擅自獵捕、宰殺野生保育類動物，最高可處5年以下有期徒刑，目前狒狒遺體由桃園市府領回，後續會協助物種判定、取樣與清源鑑定等，如需解剖判定死因，因屬保育類動物，需由林務局協助送至農委會家畜衛生試驗所解剖。