雙峰駱駝「少年登大人」！再也不角落偷哭哭 享獨立生活
近期，有許多遊客參觀時注意到，臺北市立動物園沙漠動物區的「雙峰駱駝」戶外活動場，竟陸續傳來一陣陣清晰高頻的嗚吼聲！？其實這個吼音的主人是今年2歲7個月大的雙峰駱駝「煙子」，牠正用這個叫聲呼喚媽媽、姐姐，由於恰巧處在邁向性成熟時期，煙子面臨了與媽媽、姐姐分開居住的「戒斷期」，得努力適應自己的獨立新生活。
記者李惠婷/綜合報導
雙峰駱駝的育幼期大約會持續兩年左右，而煙子打從出生開始，就緊跟著媽媽「梅煙」和姐姐「煙行」形影不離地生活，和家人關係相當緊密。最近，老么煙子正逢該脫離媽媽展開獨立生活的階段，且煙子是雄性個體，考量族群管理及動物福祉等因素，也希望能在牠性成熟前，與媽媽、姐姐分開展開獨立生活。
由於煙子和梅煙、煙行的感情非常深厚，在煙子學會獨立前，保育員就時常觀察到牠與姐姐在展場區內奔跑嬉戲的畫面，也因為這樣，在分開居住初期，要花費較多的精力，讓一家三口彼此互相適應不一樣的生活型態。像是煙子進入戶外活動場前，時常會賴在梅煙和煙行的欄舍門口定格不動，煙行也會隔著欄杆默默陪伴弟弟，最明顯的例子，就是當煙子感到緊張，並發出不安的鳴叫聲時，只要一看到媽媽、姐姐的身影時，便會很快平靜下來。
隨著分開的時間日漸增長，保育員也觀察到煙子鳴叫次數有逐漸減少的趨勢，牠似乎已開始適應新生活。下次民眾若有機會聽到煙子的叫聲時，請不用擔心，這是許多動物孩子們正值青春期的必經過程，相信再過一陣子，大家就能看見蛻變後，既成熟又獨立的煙子囉！