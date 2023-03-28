vivo V27助攻男友力！新機自帶「柔光燈」 營造棚拍美照
▲vivo V27 5G配置柔光燈設計，提高手機拍攝品質。(圖／記者周淑萍攝)
記者周淑萍/綜合報導
2023-03-28 10:31:30
近日台灣手機選擇相當多，除了有旗艦機各家戶別苗頭，輕旗艦也是頗有看頭，其中以人像功能占據山頭的vivo推出了V27 5G新機，最大的亮點在鏡頭旁加入了柔光燈設計，當拍攝環境亮度不足時就能自動補足光源，自動拍出美美水照，對於不擅長拍照的男友們來說，可是男友力大加分。vivo V27 8GB+256GB售價16,990元，3/31開賣，即日起4/30前購機加碼送早鳥禮。
vivo V27 5G首度推出獨家柔光人像系統，以後置柔光環打造比擬攝影棚聚光燈的專業補光效果，搭配奈米級導光工藝讓光線柔，暗光環境下帶來近30% 的清晰度提升。鏡頭部分，搭載前後5000萬AF超感光相機，自拍也能有高品質！後置主鏡頭搭載較上代感光面積提升59%的SONY IMX766V定製感光元件以及OIS+EIS雙重防手震，提高夜拍清晰度。
人像部分，透過vivo演算法進行人臉檢測及優化，人像質感減少了AI感，帶來更具質感的照片品質，不僅如此，前置鏡頭加入AF人眼定焦鏡頭，鎖定追焦更清晰。同樣配有Vlog微電影功能，內建24種場景範本，隨手就能拍出質感短影音。
V27 5G首創玉質玻璃工藝，還原玉石色澤紋路與晶潤通透，搭配獨特光致變色技術，透過紫外線照射隨意轉換色調。螢幕部分採用6.78吋3D曲面大螢幕，支援120Hz超高刷新率以及300Hz觸控採樣率，支援10.7億色電影級顯示技術。搭載天璣7200處理器，配有業界領先的記憶體整合3.0技術，最高支援8GB額外的擴充記憶體。搭配4600mAh電量，加上66W極速閃充，19分鐘就可充電至50%。 ▲vivo V27 5G 前鏡頭配置5000萬畫素鏡頭，提高拍攝質感。(圖／記者周淑萍攝)
vivo V27 5G提供兩款規格： 8GB+256GB的「顏如玉」、「石墨黑」售價16,990元；12GB+256GB則有「粉黛金」、「石墨黑」售價17,990元 ，將於3/31開賣，即日起至4/30於指定通路，最高可享近16,690元早鳥好禮，像是vivo全台官方體驗店，參加Ｖ粉＆安卓好友指定機款舊換新活動，最高加碼現折3,000元，完成指定步驟，前27名加碼送統一超商禮券5,000元，另有延長保固12個月、螢幕意外保固12個月、V粉限時回饋統一超商禮券2,000元、Miffy米菲兔加濕器(限量)等好康。
▲vivo V27 5G首創玉質玻璃工藝，搭配獨特光致變色技術，透過紫外線照射隨意轉換色調。(圖／記者周淑萍攝) ▲vivo V27 5G 加入柔光燈設計。(圖／記者周淑萍攝) ▲vivo V27 5G提供「顏如玉」、「粉黛金」、「石墨黑」三色。(圖／官方提供)