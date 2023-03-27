IMF總裁：中國2023經濟反彈　將貢獻全球GDP增長1/3

美應用程式排行「中國App霸榜」　外媒：關鍵不僅演算法

▲國際社會對TikTok的安全疑慮日益加深，但在美國應用程式市場裡，中國母公司佔據前四名。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際社會對TikTok的安全疑慮日益加深，但在美國應用程式市場裡，中國母公司佔據前四名。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國短影音平台TikTok透過演算法的設計吸引用戶觀看吸睛內容，但除了許多充滿爭議性或危及性命的「挑戰」影片外，中國政府能夠「開後門」取得資料的資安疑慮更加引發白宮警惕。然而根據最新統計，美國最新應用程式市場當中，受年輕人歡迎的前五大應用程式除了排名第五的臉書外，前四名都是來自中國，《華爾街日報》分析指出，關鍵在於中國龐大的內需市場和工程師人力，才是優化應用程式讓其愈來愈熱門的真實原因。

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近期TikTok引發的爭議不斷，也讓「中國應用程式為何在美國青少年間如此受歡迎」的問題重新獲得關注。根據《華爾街日報》報導，市場研究公司「Sensor Tower」分析統計，截至今年3月，美國應用程式下載排行榜前四名全是來自中國的App，目前冠軍是中國電商龍頭「拼多多」的電商平台Temu，亞軍與季軍則是用來編輯TikTok影音內容的軟體CapCut與TikTok，第四名則是跨境快時尚零售品牌Shein的電商平台。

報導分析指出，過去認為中國App會取得成功的原因在於演算法的操作，例如TikTok以「為你推薦」（For You）取代臉書、IG的好友動態消息，提供使用者更加吸睛且感到興趣的內容；但《華爾街日報》認為，這些中國科技公司能取勝的關鍵在於，Z世代用戶們能夠完整沉浸在這些企業創造的「生態系」當中，對中國青少年與在美國的消費者而言，這些應用程式並不互斥，用戶可以在TikTok加上「hashtag」關鍵字標籤的內容造成不同App的持續曝光，例如開箱在Temu或Shein購買的衣物，在剪輯上傳到平台。

另外，《華爾街日報》也提到，這些企業背後的創始人都是中國年輕一代的企業家，他們利用中國境內10億網路用戶進行測試，也招聘大量「成本低廉」的工程師進行產品開發或功能優化，利用人口紅利優勢同時，位於美國的競爭對手也輕忽了中國職場文化追求組織效率的特性，例如以高工時著稱的「拼多多」電商平台，最終以優化過後的版本將技術出口海外。

拜登政府對於Tiktok的態度與地緣政治局勢的緊張，也讓這些熱門中國應用程式母公司陷入尷尬局面，為了避免面臨國安疑慮，他們也紛紛把總部設立在美國城市或甚至從香港註冊變更為新加坡。

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