美應用程式排行「中國App霸榜」　外媒：關鍵不僅演算法

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報導分析指出，過去認為中國App會取得成功的原因在於演算法的操作，例如TikTok以「為你推薦」（For You）取代臉書、IG的好友動態消息，提供使用者更加吸睛且感到興趣的內容；但《華爾街日報》認為，這些中國科技公司能取勝的關鍵在於，Z世代用戶們能夠完整沉浸在這些企業創造的「生態系」當中，對中國青少年與在美國的消費者而言，這些應用程式並不互斥，用戶可以在TikTok加上「hashtag」關鍵字標籤的內容造成不同App的持續曝光，例如開箱在Temu或Shein購買的衣物，在剪輯上傳到平台。
另外，《華爾街日報》也提到，這些企業背後的創始人都是中國年輕一代的企業家，他們利用中國境內10億網路用戶進行測試，也招聘大量「成本低廉」的工程師進行產品開發或功能優化，利用人口紅利優勢同時，位於美國的競爭對手也輕忽了中國職場文化追求組織效率的特性，例如以高工時著稱的「拼多多」電商平台，最終以優化過後的版本將技術出口海外。
拜登政府對於Tiktok的態度與地緣政治局勢的緊張，也讓這些熱門中國應用程式母公司陷入尷尬局面，為了避免面臨國安疑慮，他們也紛紛把總部設立在美國城市或甚至從香港註冊變更為新加坡。