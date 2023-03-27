兇手找到了！逃脫狒狒成「獵槍下亡魂」 致命部位在這裡
桃園市農業局今（27）日獲報，逃脫16天的東非狒狒，在楊梅富岡國中一帶，遂派員配戴麻醉槍前往圍捕，雖順利捕獲狒狒，但其狀況不太好，因此經徵詢在現場的六福村獸醫後送往急救，但牠仍因傷勢過重急救無效，經查是遭獵槍打中左胸，失血過多而死亡；桃園市楊梅警分局已傳喚在現場持槍的獵人都必須到案說明，稍早傳出其中一名獵人坦言是他開槍，原因是他擔心狒狒會攻擊在場民眾。
記者林莞茜／綜合報導
由於桃園市農業局一行人僅攜帶麻醉槍，且在圍捕現場無委託外部人員加入，事件引發討論，農業局專門委員盧紀燁表示，在他們到場前，就已經有一組人在屋子裡面，進去後則發現狒狒已經倒臥在牆角，事出緊急，才用網子趕緊將牠罩起移出，並緊急徵詢也在現場的六福村獸醫，最後先才決定先把它送去六福村動物園進行治療。
針對此事，農業局已報警釐清相關狀況，所有參與人員也正接受傳喚調查，而根據了解，有5、6人參與圍捕，已前往桃園市警楊梅分局富岡派出所接受約談，其中一名獵人聲稱，他是名合法獵人，也有合法的列管獵槍，而他是接到新竹縣政府農業處的圍捕指派才前往現場，不過在事發當下，他因為擔心狒狒會攻擊在場民眾才會開槍。
不過，新竹縣農業處否認此說法，稱縣府沒有派人或委外圍捕；林務局新竹林區管理處也說今日沒有參與獵狒行動，也無委外，各方雙方說法均有出入，一切都還有待警方進一步釐清。