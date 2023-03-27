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屈中恆14歲女兒瘋追星被騙　Vicky戳破「賺零用錢」謊言

▲屈中恆14歲女兒靚靚（右）瘋追星被騙，Vicky（左）戳破她「賺零用錢」謊言。（圖／中天提供）
▲屈中恆14歲女兒靚靚（右）瘋追星被騙，Vicky（左）戳破她「賺零用錢」謊言。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

中天綜合台《同學來了》明（28日）晚9點播出「媽媽最愛騙小孩的鬼話,有些事竟然是真的」。屈中恆的老婆Vicky對女兒靚靚的消費習慣很頭痛，「她身上有錢就開始癢，我讓她們財務自由是希望她們知道怎麼理財，但她真的太愛花錢，完全沒有儲蓄的習慣，有時候連超商店員都看不下去，跟我說她包裹很多。」也爆料女兒因追星而被騙錢之外，還戳破她賺零用錢的謊言。

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▲屈中恆（右）與愛妻Vicky（左）相當甜蜜。（圖／Vicky臉書）
▲屈中恆（右）與愛妻Vicky（左）相當甜蜜。（圖／Vicky臉書）
而靚靚大多把錢花在追星上面，也讓Vicky很擔心：「因為她還被網路詐騙9千塊，但她發生事情後，居然是先跟同學商量才告訴我。」靚靚解釋她都會運用轉賣明星周邊或絕版品來賺取零用錢，不料Vicky卻說她的商品根本賣不掉，而阿Ken也頗認同Vicky的觀念：「有些人花錢沒節制，養成習慣後改也改不掉，這個真的要注意，而且14歲的小孩被騙9千塊，等於大人被騙9千萬！」

曾雅蘭則坦承常用「找警察」來騙小孩：「我承認這是不好的示範，我本來是想讓他們覺得我說話算話，但他們長大之後會對警察感到害怕，像路上有警車經過就會躲起來。」Kenken則提到小時候愛吃海鮮，但爸爸侯昌明覺得海鮮太貴，便以吃海鮮會危害健康來嚇唬他，讓他再也不敢吵著要吃，但阿Ken認為海鮮吃過量確實有健康疑慮，所以能理解侯昌明的作法。 

▲曾雅蘭（左）與兒子Kenken（右）。（圖／中天提供）
▲曾雅蘭（左）與兒子Kenken（右）。（圖／中天提供）

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