中國海警船現身南海越南專屬經濟區　河內派船監控

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中國以「九段線」作為南海歸屬範圍界線，認為上述區域在其主張的廣闊南海領土範圍內，而荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）2016年曾裁定，中國的主張沒有法理基礎。
SCSCI製作的地圖顯示，中國船隻去年從南海萬安灘（Vanguard Bank）駛向距離50浬遠的兩個俄國控制能源勘探區塊至少34次，時而離主要天然氣田僅1浬，每次都沿著幾乎相同路線航行。萬安灘是越南及印尼專屬經濟區邊界附近的一個水下地物。
SCSCI使用那些船隻的船舶自動識別系統（AIS）訊號製圖，路透社對這些地圖進行了分析。
根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS），俄羅斯國營能源公司Zarubezhneft是該處兩個區塊之一的營運者及共有者。俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）則是另一個區塊的共有者，該區塊由越南國家石油公司（PetroVietnam）的子公司經營。
新加坡東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員史托瑞（Ian Storey）指出：「中國正在主張對海床能源資源的管轄權，並已使用其海警對區域國家施加壓力。」（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1120327