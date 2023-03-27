狒狒之死羅生門？桃園、新竹皆稱未請槍手協助

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陳冠義表示，對於農業局同仁在獵捕狒狒第一時間有拍照的情形，是因為這五六天來，同仁皆盡心盡力在做搜捕工作，搜捕當下，同仁以為狒狒是中了麻醉槍，所以用網袋捕捉，有進行拍照，這部份會做捉捕SOP的檢討，希望大眾也能體諒工作同仁這幾天來的辛勞。
陳冠義表示，對這次捕捉過程，造成狒狒不幸的死亡深表遺憾。今天下午通報狒狒在富岡地區，農業局這次負責捕捉，使用麻醉槍的動保處以及林務科的人員，下午3點25分左右到達，這時候就已經有另外一組人員在場，當時狒狒捕捉人員已經發現狒狒倒臥在地，因此也將現場拍照之後，馬上將狒狒送上車，這個時候就發現狒狒有流血的情況，也有一些傷勢，因此很快地將牠送到六福村進行救治，因為有使用獵槍的情形，農業局此時也向楊梅分局報案，警察局也很快就傳喚所有現場的相關捕捉人員到案說明。經過了解，這位有使用獵槍的獵人向警方表示，他是受到新竹縣政府農業處的委託，至於這位獵人為何會到達現場，還需要警方進一步的釐清。
農業局從3月23日早上收到通報之後，任何捕捉的方式都是使用麻醉槍，沒有使用槍械，為求謹慎，也盡量使用誘捕、圍捕的方式來捕捉狒狒，對於這次狒狒出現在台鐵富岡機場附近，農業局也在第一時間通知新竹縣政府，注意這項情形。
今晚新竹縣農業處也發出新聞稿表示，為因應狒狒逐步接近新竹縣轄，縣府已預先成立緊急處理應變小組，並協請中央提供專業建議，由於狒狒尚未進入新竹縣轄區，故並未啟動圍捕行動，也未委託任何人員進行圍捕。
針對報導指稱獵人為是新竹縣府農業處人員指派，目前農業處相關人員已於桃園富岡派出所說明，詳情仍有待桃園警方後續調查。