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買1送6！拿坡里1公斤腿排桶送6雞翅　披薩炸雞餐免費升級

▲拿坡里炸雞專賣店限定，即日起至4/17，炸雞「買1送6」，買1公斤腿排桶送6支胡椒雞翅特價369元。（圖／業者提供）
▲拿坡里炸雞專賣店限定，即日起至4/17，炸雞「買1送6」，買1公斤腿排桶送6支胡椒雞翅特價369元。（圖／業者提供）

記者蕭涵云/台北報導

拿坡里炸雞專賣店限定，即日起至4/17，炸雞「買1送6」！買1公斤腿排桶送6支胡椒雞翅，只要特價369元！拿坡里披薩.炸雞店即日起至3/31，點購「迷你炸雞餐」，1個小披薩＋4塊炸雞＋1250ML飲料，炸雞「免費升級咔滋大雞腿」，重量多30%，限時優惠429元。

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即日起至4/17，拿坡里炸雞專賣店限定，買微辣口味的「1公斤腿排桶」就送6支胡椒雞翅，還只要特價369元（原價570元），現賺201元，還相當於炸雞「買1送6」超划算。

▲4/17前，拿坡里炸雞專賣店限定，「1公斤腿排桶」送6支胡椒雞翅，特價369元。（圖／翻攝自拿坡里FB）
▲4/17前，拿坡里炸雞專賣店限定，「1公斤腿排桶」送6支胡椒雞翅，特價369元。（圖／翻攝自拿坡里FB）
即日起至3/31，拿坡里披薩.炸雞店則有「迷你炸雞餐」免費升級好康，只要點購「迷你炸雞餐」，原本套餐為1個小披薩＋4塊炸雞＋1250ML飲料，4塊炸雞直接「免費升級4塊咔滋大雞腿(微辣) 」，而且重量還比原本的多30%，限時優惠429元（原價519元），替大家省下90元。提醒大家，優惠僅限內用或外帶，外送以外送價計費；炸雞若需更換原味炸雞或烤雞，則無法享有免費增量優惠，且部位不得挑選。

▲拿坡里披薩.炸雞店「迷你炸雞餐」免費升級成雞腿，1個小披薩＋4塊炸雞＋1250ML飲料，限時優惠429元。（圖／翻攝自拿坡里FB）
▲拿坡里披薩.炸雞店「迷你炸雞餐」免費升級成雞腿，1個小披薩＋4塊炸雞＋1250ML飲料，限時優惠429元。（圖／翻攝自拿坡里FB）
另外，肯德基4/1～4/5限時5天推出「連假限時優惠」，爽吃「8炸雞＋6蛋撻＋大可樂」499元，相當於下殺58折！3/28～3/31可提前預購，連假提前至早上9點開賣炸雞及蛋撻；還有多款餐點下殺最低42折。預訂快取點餐任一桶餐，可享加1元多1塊咔啦脆雞；購買任一超豪肯XL套餐，加1元多一顆原味蛋撻。

▲優惠代碼「40507」，爽吃「8炸雞+6蛋撻+大可樂」只要499元。適用於預訂快取，但不適用加1元多1件／外送服務。（圖／肯德基提供）
▲優惠代碼「40507」，爽吃「8炸雞+6蛋撻+大可樂」只要499元。適用於預訂快取，但不適用加1元多1件／外送服務。（圖／肯德基提供）

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