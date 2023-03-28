買1送6！拿坡里1公斤腿排桶送6雞翅 披薩炸雞餐免費升級
拿坡里炸雞專賣店限定，即日起至4/17，炸雞「買1送6」！買1公斤腿排桶送6支胡椒雞翅，只要特價369元！拿坡里披薩.炸雞店即日起至3/31，點購「迷你炸雞餐」，1個小披薩＋4塊炸雞＋1250ML飲料，炸雞「免費升級咔滋大雞腿」，重量多30%，限時優惠429元。
記者蕭涵云/台北報導
即日起至4/17，拿坡里炸雞專賣店限定，買微辣口味的「1公斤腿排桶」就送6支胡椒雞翅，還只要特價369元（原價570元），現賺201元，還相當於炸雞「買1送6」超划算。
即日起至3/31，拿坡里披薩.炸雞店則有「迷你炸雞餐」免費升級好康，只要點購「迷你炸雞餐」，原本套餐為1個小披薩＋4塊炸雞＋1250ML飲料，4塊炸雞直接「免費升級4塊咔滋大雞腿(微辣) 」，而且重量還比原本的多30%，限時優惠429元（原價519元），替大家省下90元。提醒大家，優惠僅限內用或外帶，外送以外送價計費；炸雞若需更換原味炸雞或烤雞，則無法享有免費增量優惠，且部位不得挑選。
另外，肯德基4/1～4/5限時5天推出「連假限時優惠」，爽吃「8炸雞＋6蛋撻＋大可樂」499元，相當於下殺58折！3/28～3/31可提前預購，連假提前至早上9點開賣炸雞及蛋撻；還有多款餐點下殺最低42折。預訂快取點餐任一桶餐，可享加1元多1塊咔啦脆雞；購買任一超豪肯XL套餐，加1元多一顆原味蛋撻。