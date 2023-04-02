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VTuber不夠看？人工智慧掀浪潮　AITuber搶攻市場

▲日本Pictoria公司推出的虛擬偶像「紡ネン」被視為是AITuber的始祖。（圖／翻攝自Pictoria）
▲日本Pictoria公司推出的虛擬偶像「紡ネン」被視為是AITuber的始祖。（圖／翻攝自Pictoria）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著科技進步，人們取得娛樂的方式也越來越多元，近年來視聽習慣也漸漸轉為觀看串流影音、線上直播。在直播產業逐漸成熟後，不在侷限於真人直播主，自2016年開始還出現了「虛擬直播主」（VTuber）搶佔市場，而近來在人工智慧（AI）產業掀起熱潮，除了聊天機器人ChatGPT可以以文字形式進行聊天，還出現了AITuber（AI VTuber），不僅可以進行直播，還能與聊天室的觀眾進行對話互動，因此成為話題。

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自2016年發跡的VTuber，在2018、2019年獲得猛爆性成長，市場也急速擴大，隨著VTuber技術逐漸成熟，在實況圈也越來越活躍後，也帶動產業創新突破。日本Pictoria公司在2020年11月推出的虛擬偶像「紡ネン」（紡黏，暫譯），是一名以「黏菌生態」為主題所創造，並且透過推特回文或是聊天室學習語言而成長的「AI Vtuber」，也被視為是AITuber的先驅。

由於VTuber是靠著「中之人」披著虛擬形象的「皮」進行活動，AITuber可以無視人體極限，進行長達24小時以上的直播。先前紡ネン就曾經連續直播長達240小時，同時觀看人數曾突破2100人，且在直播之後，頻道訂閱數也增加了20000人。

雖然不能像VTuber一樣，靠著表情輕鬆傳達喜怒哀樂，藉此更容易與觀眾產生情感連結，但紡ネン能透過聊天室留言分析，並給予「Hot」或是「Chill」的評價，藉此製作出「情感圖表」，進而改變表情，或是針對留言進行回覆，讓觀眾可以期待紡ネン對於自己的留言會做出何種反應。

Pictoria公司CEO明渡隼人指出，AITuber之所以能受到歡迎，是因為能夠「共同度過時光」，「如果有人晚上醒來、無事可做而感到寂寞，就能打開直播，看到一直都很可愛的AITuber，我想這就是價值所在。」

直至現在，已經有數名AITuber在進行活動，如海外工程師Jack Vedal所開發的「Neuro-sama」、日本電子遊戲商萬代南夢宮娛樂更推出了AI直播計劃「Play By Live」（プレイBYライブ），讓所屬夕映（Yuha）及佐鳥ネオン（Satori Neon）兩位AITuber在直播中玩麻將，近來還新增了一名新成員京ぽぷり（Miyako Popuri），一同加入AITuber直播陣營。而推出紡ネン的Pictoria還成立了首間AITuber事務所「AI CAST」，並推出由アイリーン以及マイリーン組成的「魔法少女アイマイン」（魔法少女AiMain）的AITuber姐妹組合。

另外，先前曾造成話題的LINE聊天機器人女高中生AI「Rinna」，不僅2019年以Avex的歌手身分主流出道，高中畢業後還被任命為rinna公司的「首席AI溝通者」。近來更傳出要以AITuber的身份出道，且令人注目的是，Rinna先前是以背部照片作為LINE的頭像，但之後以AITuber出道後，將會以人氣插畫家「雨音ウタ」設計的全新形象，與大眾見面。

在VTuber搶佔內容以及IP聯名市場的同時，AITuber被認為能夠在BtoB領域或是教育事業有所發展，甚至是在老人照護上提供精神上的照顧。業界認為，現今由ChatGPT等聊天機器人掀起熱潮，AITuber很可能會在未來三年有創新發展。

但AITuber目前仍存在一定風險，由於AITuber大多是靠著大量網路文本以及聊天室內容進行學習，很有可能會因此「學壞」，像是前述提到的Neuro-sama就曾說出玩笑性的話語或爭議言論，先前還否認二戰大屠殺的存在等，並因為違反社群規範而遭到Twitch「ban台」兩個禮拜後才回歸。AI已是近年許多科技公司積極開發的領域，但Neuro-sama碰上的問題，也凸顯出目前AITuber在發展上的困境。


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