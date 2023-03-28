果農找不到蜜蜂授粉有解 ！台大研發「無蜂王授粉」

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國外研究發現過去30年來，地球上昆蟲的數量與種類正快速減少中，授粉昆蟲的大量消失嚴重影響農業生產，然而未來若以人工取代蜜蜂授粉取代，所需成本將引起農產品價格飆升。
台大生物資源暨農學院受國科會補助「因應氣候變遷淺山坡地農業生態系服務調適策略研究」，其中團隊成員、昆蟲系教授楊恩誠與助理教授曾惠芸，帶領研究團隊調查研究區域蜂群的數量、分布及開花植物間的關係。
研究成果指出，蜂群在極端氣候最劣情境下，原適居於中高海拔山區的授粉蜂，因氣溫上升逐漸往高海拔遷移，顯示氣候變遷影響農業作物栽培與生態系統的授粉服務，因此，為解決田間栽培所面臨上述的問題，設施栽培逐漸成為農民選擇的栽作方式。
基於上述計畫的研究成果，楊恩誠改良過去傳統溫室內授粉的方法，一次解決傳統蜂箱蜜蜂數量過多，以及農戶常因開蜂箱餵食蜜蜂而易受攻擊的問題。
楊恩誠利用費洛蒙讓蜂箱內僅需存有1片巢脾（構成蜂巢的基礎，蜜蜂在巢脾上繁殖、棲息、貯存食物），以取代蜂巢內的蜂王，並將此「無蜂王蜂箱」應用於溫室內進行授粉的任務；研究發現直接使用含工蜂的巢脾加上費洛蒙，即可在溫室內穩定蜂群並進行授粉。
楊恩誠團隊進一步在栽種2分地的洋香瓜溫室內，測試無蜂王授粉蜂箱的效果，發現只要用2片巢片，比傳統需要的8片更少，蜜蜂數量不需多，即可完成授粉工作，且經測試單一個費洛蒙使用於單巢脾蜂箱內，可長達3個月還具有穩定蜂群的功能，不但授粉成功率可達100%，費用也只要傳統蜂箱的1/3。
楊恩誠表示，傳統授粉模式的商業運作，需有蜂王、價格波動大（有時買不到）、會受3至5月採蜜季的影響、需要一整箱蜂（4片巢片以上）、運送不易（需親送）；在農民端，需要農民操作（餵食物）、開箱有被叮危險、授粉結束整理麻煩、蜜蜂會大量撞棚死亡。
但台大研發的無蜂王授粉模式，能形成產業、使用費洛蒙不需蜂王、價格固定且能穩定供應、不受季節影響、1片巢片即可、運送方便（可寄送）；不需農民操作、無需開箱、授粉結束不需特別處理、蜜蜂不會撞棚。
台大表示，該研究的蜂箱經產品化後已獲得專利，並將包含無蜂王授粉技術的紙蜂箱應用於全台88間溫網室、12種作物進行授粉試驗，包括洋香瓜、美濃瓜、草莓、絲瓜、苦瓜、大黃瓜、小黃瓜、棗子、櫛瓜、藍莓、甜桃、燈籠果等，結果皆獲得很好的授粉成效，除增加作物產量與品質外，同時創造蜜蜂授粉產業的發展、減少仰賴從國外進口熊蜂可能造成的生態危機，研究成果深具學術研究與落實農業實質應用。