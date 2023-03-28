MLB／國防部長返美首秀！張育成敲球隊首安上演雙殺守備

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本場比賽張育成在3局上半迎來個人今年賽季的春訓首打席，面對勇士隊第三任投手Collin McHugh，瞄準首球就出擊，可惜打到中外野方向，遭到外野手接殺。
比賽前17打席，僅有Rafael Devers在首局靠著保送上壘，安打數仍掛蛋的紅襪隊，6局上半兩人出局後，輪到張育成的本場比賽第二打席，對決勇士第六任投手Joe Jiménez，敲出左外野方向的平飛球形成長打，不僅幫助紅襪隊脫離「被無安打」的窘境，自己也敲出返美後首安，可惜下一棒隊友Alex Verdugo擊出滾地球出局，沒能有進一步的攻勢。
張育成在8局上半，一人出局、二壘有人的情形，第三次站上打擊區，雖敲出三壘方向滾地球，卻打得十分強勁，成功造成勇士隊替補三壘手Luke Waddell的失誤，站上一壘壘包，張育成上壘後就被教練以代跑換下場，本場比賽共計三打數一安打，首安為一支二壘安打。
除了打擊有好表現外，今天鎮守二壘的張育成，在第4局勇士隊一人出局滿壘的情況下，守下勇士強打Matt Olson的二壘滾地球，上演一次精彩的雙殺守備，化解球隊危機。
雖然第4局紅襪因為張育成的雙殺守備沒有掉分，但本場比賽在前3局就挨了勇士隊三轟，包含首局Eddie Rosario的三分砲、第3局Olson的兩分砲以及Sean Murphy的陽春砲，最終仍以1比6敗下陣來。