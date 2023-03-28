MLB／張育成開季確定在大聯盟！官網預測開季先發卻沒他

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根據該篇文章預測，紅襪隊新賽季開幕戰可能會由右外野手Alex Verdugo擔任開路先鋒，第二棒是頭號球星、三壘手Rafael Devers，第三棒則是休賽季簽下的老將Justin Turner、扛起指定打擊，新賽季挑戰大聯盟、在經典賽發揮出色的日籍強打吉田正尚為四棒、左外野手，第五棒由Adam Duvall擔綱、並鎮守中外野，第六棒是紅襪隊的「超級新秀」一壘手Triston Casas。
關於張育成主要鎮守的二壘、游擊位置，該文章預測開幕戰分別由Christian Arroyo與Kiké Hernández防守，並分別擔任第七與第九棒，第八棒則為捕手Reese McGuire，先發投手是日前公布的Corey Kluber，而守護神預測將由「新同學」Kenley Jansen扛下。
文末指出，紅襪隊總教練Alex Cora透露他並不會在賽季初期設定一位固定的「開路先鋒」，而作者推測Verdugo可能為先發第一棒的原因，是因為紅襪開幕戰的對手巴爾的摩金鶯宣布推出右投手Kyle Gibson先發，所以左打的Verdugo或許有較大的機會擔任首棒打者。
雖然官網預測紅襪隊的先發游擊手為Hernández，但他目前在春訓的10場出賽24打數只敲出3支安打，打擊三圍是.125/.214/.125，狀況十分低迷，而預測的先發二壘手Arroyo則是19場出賽，59打數敲出20支安打，其中有4支二壘安打、2支全壘打，加上9分打點，打擊三圍是.339/.339/.508，若張育成在之後的春訓賽事能繳出好表現，搶下開幕戰先發的位置並不是沒有機會。