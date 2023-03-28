言論點燃瑞信風暴！沙國銀行董事長「個人因素」辭職

瑞士信貸（Credit Suisse）爆發危機後，在瑞士當局介入與主導下，由瑞銀集團（UBS）以30億瑞士法郎（約台幣989億元）收購，至於因不願擴大注資而引爆這次風波的瑞信大股東、沙烏地國家銀行（SNB）董事長阿卡胡達里（Ammar Al Khudairy），現也以「個人因素」為由請辭。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，阿卡胡達里本月稍早的言論，引發了投資者對瑞士信貸的恐慌，瑞士信貸最終被瑞銀集團緊急收購。沙烏地國家銀行27日宣布，已接受阿卡胡達里的辭呈，由首席執行長接任董事長一職，並未針對阿卡胡達里辭職一事發表細節。
報導指出，儘管擁有160多年歷史的瑞信先前被認為是家強大的優質銀行，但阿卡胡達里的話嚇壞了投資人，他在本月稍早接受外媒訪問時曾表示，若瑞信需要額外流動性，SNB不會進一步注資。
出於對瑞信得不到緊急資金的擔憂，導致瑞士信貸股價一度暴跌至歷史低點，瑞士當局被迫介入，促成收購，大約160億瑞士法郎的額外一級資本（AT1） 債券也淪為壁紙。
眼見危機似乎已度過，銀行股週一普遍反彈，歷經數週動蕩的全球市場恢復些許平靜，歐洲大型銀行的股票也上漲，其中包括德國德意志銀行（Deutsche Bank），它一度被認為可能步上瑞信後塵。