獵人射殺死亡！他製圖哀悼狒狒 萬人不捨：自由代價太大
全台關注好幾日的東非狒狒逃脫事件，經過了16天的逃亡，終於在昨天下午於桃園落網，不過卻傳出遭到獵人射擊身亡，讓不少民眾感到相當驚訝。對此，台大電機系教授葉丙成自製了一張圖來悼念狒狒，結果引起萬名網友按讚留言「自由的代價真的太大了.....」引起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本起事件，昨天下午在桃園圍捕狒狒過程中，農業局趕到位時，已有另一組非該單位的人員在場，當時狒狒已倒臥在地，後來運送時才察覺有血跡，緊急轉往六福村動物園救治，才發現是槍擊擊中左胸。而桃園市楊梅警分局將現場持槍的獵人都約談到案說明，結果一名獵人承認是因為「擔心狒狒會攻擊在場民眾才會開槍」，並指出接到新竹縣政府農業處的圍捕指派才會出動，不過新竹縣農業處否認參與、委外抓狒狒，詳細情形還有待釐清。
對此，台大教授葉丙成就自製一張黑白照，畫面中一邊為狒狒走在馬路上的模樣，而左邊則引用知名樂團Beyond歌曲《海闊天空》中的歌詞「原諒我這一生不羈放縱愛自由」，最後下方寫著「悼 狒哥（20??.??.??～2023.3.27）」。
貼文曝光後，吸引超過1.3萬名網友按讚留言「無遠狒界....RIP」、「自由的代價真的太大了」、「真心覺得不該有動物園的存在....」、「其實我本來很期待它就這樣跑到森林裡，不被人類找到的」、「只是簡單的脫逃，想說抓到就好了，結果竟然死掉....」、「這結局太令人意外了....RIP」、「也許這樣是讓牠回到真正的家吧....RIP」、「廉價的追求自由，壯烈的犧牲，RIP」。