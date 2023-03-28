樂天女孩陳伊疑私密片外流　親揭與男主角「真實關係」

Joeman曬「炎上5人組」神級合照！3萬人笑翻：手機噴火了

▲Joeman（中下）與愛莉莎莎（右下）、吳淡如（左下）、白癡公主（左上）和理科太太（右上）同框，曬出炎上5人組合照。（圖／翻攝自Joeman臉書）
▲Joeman（中下）與愛莉莎莎（右下）、吳淡如（左下）、白癡公主（左上）和理科太太（右上）同框，曬出炎上5人組合照。（圖／翻攝自Joeman臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

現今許多網紅、YouTuber隨著名氣增長，一舉一動也會受到網友放大檢視。對此，百萬YouTuber、知名網紅Joeman（九妹）昨（27）日便在臉書PO出一張與多位網紅名人的合照，只見圖片中有愛莉莎莎、吳淡如、白癡公主和理科太太，Joeman也幽默表示：「炎上五人眾。」事實上，因為照片中的網紅們都曾因為不同事件引爆爭議，慘遭網友「炎上」，合照曝光後，立刻引起熱議。

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▲Joeman（中下）曬出「炎上5人組」合照。（圖／翻攝自Joeman臉書）
▲Joeman（中下）曬出「炎上5人組」合照。（圖／翻攝自Joeman臉書）
Joeman近日和超商7-11聯名推出一系列產品，不過卻先後引發爭議，像是商品價錢過高、圖文不符和內容物分量太少等，其中「草莓大福」裡卻沒有草莓原型，而是用草莓香料與草莓果泥代替，也讓營養師高敏敏直呼：「讓人卻步。」對此，Joeman被質疑後也發出影片澄清，承諾會改善商品。

▲Joeman掛名的即食商品，民眾試吃的心得貶多於褒。（圖／翻攝自Joeman臉書）
▲Joeman近日和超商7-11聯名推出一系列產品，不過卻引發不少爭議。（圖／翻攝自Joeman臉書）
愛莉莎莎2020年曾在個人頻道上傳一部有關「肝膽排石法」影片，提倡「自然療法」好處，表示喝橄欖油、葡萄柚汁可排出膽結石，由於此事涉及專業醫學知識，她卻毫無相關背景，後來也被台大醫院小兒科醫師、YouTuber「蒼藍鴿」大打臉：「不要再拍這類會誤導大眾的影片。」愛莉莎莎被打臉後，強調自己做足功課，不排除提告，不過後來引發愈來愈多醫界人士不滿，最後她也道歉並將影片下架。

▲愛莉莎莎宣布學生破25000位，讓她很感動。（圖／翻攝愛莉莎莎IG）
▲「肝膽排石法」影片為愛莉莎莎最知名爭議。（圖／翻攝愛莉莎莎IG）
吳淡如2月在臉書粉專曬出一張「電腦繪圖」作品，開心分享這是她的第一張作品，豈料遭網友質疑根本是「AI電腦繪圖」，也就是透過人工智慧算出來的圖片，並非實際動手操作的「電腦繪圖」，遭到大批網友炎上，雙方爭論不休，她甚至揚言提告：「AI萬歲。凡辱罵者已請律師搜証！」事隔幾日，她態度軟化並且道歉，也承諾會賠禮給遭到封鎖的網友，坦承自己誤用詞句。

▲吳淡如遭批過氣，曾想開價揪出酸民。（圖／梯梯文創提供）
▲吳淡如曾曬出「電腦繪圖」作品，開心分享這是她的第一張作品，豈料遭網友質疑根本是「AI電腦繪圖」。（圖／梯梯文創提供）
理科太太（陳映彤）去年12月以自身諮商100多個小時的心理諮商經驗，與線上課程平台合作「販售諮商筆記」，售價1799元，開賣後平台進帳近500萬元，卻引發醫界、諮商界疑慮，認為涉及專業性領域，恐有違法嫌疑。後來，她也宣布將內容免費釋出，會放置在Podcast內，表示：「不再用盈利與否、未知的內容模糊初衷。」

▲理科太太（陳映彤）以自身諮商100多個小時的心理諮商經驗，與線上課程平台合作「販售諮商筆記」，豈料卻引發質疑。（圖／翻攝自理科太太臉書）
▲理科太太（陳映彤）以自身諮商100多個小時的心理諮商經驗，與線上課程平台合作「販售諮商筆記」，豈料卻引發質疑。（圖／翻攝自理科太太臉書）
白癡公主去年在社子島開設咖啡廳「溼祕處」，儘管只在週末營業，仍有許多粉絲朝聖，沒想到遭到地主抵制，表示租約到期後不租了，歷經3個月時間，經過不斷努力，仍未尋覓適合的新店址，「不可控因素遠比想像的多，很抱歉我們要先停下腳步了」，決定暫時歇業。

▲白癡公主開咖啡廳圓夢，卻遭到地主抵制。（圖／翻攝自白癡公主IG）
▲白癡公主開咖啡廳圓夢，卻遭到地主抵制。（圖／翻攝自白癡公主IG）
照片曝光後，網友們也紛紛留言：「又有火力全開的砲轟了嗎…」、「下一集炎上出場陣容？」、「有些是受名氣所拖累，有些真的是實至名歸」、「這五個人聚在一起，產生的熱量足以重新點燃冰凍的太陽」、「愈炎上愈紅」、「各個都是炎柱」、「太狠了」、「再加館長、Toyz就是7小福了」、「不管拍甚麼主題，先pass」、「越炎上賺越多」、「好狂啊」、「正義人物(X 爭議人物(O」、「整個手機螢幕噴火了！好猛。」


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