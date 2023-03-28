Joeman曬「炎上5人組」神級合照！3萬人笑翻：手機噴火了

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愛莉莎莎2020年曾在個人頻道上傳一部有關「肝膽排石法」影片，提倡「自然療法」好處，表示喝橄欖油、葡萄柚汁可排出膽結石，由於此事涉及專業醫學知識，她卻毫無相關背景，後來也被台大醫院小兒科醫師、YouTuber「蒼藍鴿」大打臉：「不要再拍這類會誤導大眾的影片。」愛莉莎莎被打臉後，強調自己做足功課，不排除提告，不過後來引發愈來愈多醫界人士不滿，最後她也道歉並將影片下架。
吳淡如2月在臉書粉專曬出一張「電腦繪圖」作品，開心分享這是她的第一張作品，豈料遭網友質疑根本是「AI電腦繪圖」，也就是透過人工智慧算出來的圖片，並非實際動手操作的「電腦繪圖」，遭到大批網友炎上，雙方爭論不休，她甚至揚言提告：「AI萬歲。凡辱罵者已請律師搜証！」事隔幾日，她態度軟化並且道歉，也承諾會賠禮給遭到封鎖的網友，坦承自己誤用詞句。
理科太太（陳映彤）去年12月以自身諮商100多個小時的心理諮商經驗，與線上課程平台合作「販售諮商筆記」，售價1799元，開賣後平台進帳近500萬元，卻引發醫界、諮商界疑慮，認為涉及專業性領域，恐有違法嫌疑。後來，她也宣布將內容免費釋出，會放置在Podcast內，表示：「不再用盈利與否、未知的內容模糊初衷。」
白癡公主去年在社子島開設咖啡廳「溼祕處」，儘管只在週末營業，仍有許多粉絲朝聖，沒想到遭到地主抵制，表示租約到期後不租了，歷經3個月時間，經過不斷努力，仍未尋覓適合的新店址，「不可控因素遠比想像的多，很抱歉我們要先停下腳步了」，決定暫時歇業。
照片曝光後，網友們也紛紛留言：「又有火力全開的砲轟了嗎…」、「下一集炎上出場陣容？」、「有些是受名氣所拖累，有些真的是實至名歸」、「這五個人聚在一起，產生的熱量足以重新點燃冰凍的太陽」、「愈炎上愈紅」、「各個都是炎柱」、「太狠了」、「再加館長、Toyz就是7小福了」、「不管拍甚麼主題，先pass」、「越炎上賺越多」、「好狂啊」、「正義人物(X 爭議人物(O」、「整個手機螢幕噴火了！好猛。」