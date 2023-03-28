狒狒死亡「誰准獵人開槍」？初步調查曝光 最重坐牢5年
全台關注好幾日的東非狒狒逃脫事件，經過了16天的逃亡，終於在昨天下午於桃園落網，不過卻傳出遭到獵人射擊身亡，引起全台一陣譁然。然而昨天桃園市楊梅警分局已傳喚在現場持槍的獵人到場說明，結果一名林姓獵人承認是自己開槍打傷狒狒，透露「擔心狒狒會攻擊在場民眾」才進行射擊，沒想到卻命中狒狒要害。
記者張嘉哲/綜合報導
據了解，當時候桃園市農業局一行人攜帶麻醉槍前往現場時，就發現已經有另外一組人在屋子裡面，且狒狒已經倒臥在牆角，於是才用網子趕緊將牠罩起移出，由於當時屋內昏暗，因此沒有發現狒狒身上有槍傷，直到運送過程中發現有出血情況，才緊急徵詢也在現場的六福村獸醫，最後先才決定先把它送去六福村動物園進行治療，可惜仍傷重不治。
那麼比「桃園市農業局」更早到場的「另一組人馬」又是誰呢？根據警方初步調查，其中一名林姓獵人被傳喚後表示自己是「合法獵人」，指出是接到新竹縣政府農業處一名廖姓技士電話委託，才帶著獵槍到場協助圍捕，因為擔心狒狒會攻擊在場民眾才會開槍；不過針對該說法，新竹縣農業處否認參與、委外抓狒狒，到底誰准獵人開槍的，詳細情形還有待釐清。
至於殺害狒狒的刑責為何？農委會林務局說明，無故獵捕、宰殺保育類野生動物者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰金。