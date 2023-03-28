逃脫狒狒中彈亡！獵人坦承開槍：行動經「此單位」同意
東非狒狒在桃園地區閒晃近2周，昨（27）日上午9時許，被民眾發現現蹤於富岡國中一帶，不料在圍捕過程中，卻有一名林姓獵人開槍擊中狒狒，導致其左胸中彈，失血過多死亡，林男到案後表示，因擔心狒狒會有攻擊民眾的危險，才會在「經過同意」的情況下，扣動板機。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，農業局人員昨天獲報後，帶著麻醉槍於15時25分趕抵，但到場卻發現有另一組人馬已經到場，狒狒則倒地不起，由於當下光線昏暗，原以為是麻醉槍起了作用，沒想到上車後才發現狒狒正在出血，遂立刻送往六福村動物園急救，無奈仍回天乏術。
林姓獵人事後到楊梅富岡派出所供稱，自己受到新竹縣府農業處一名廖姓技士委託，才會到現場協助圍捕，當時因擔心狒狒攻擊民眾，在經過同意後果斷開槍，語未也強調他是合法獵人，獵槍也都有合法的列管。
對此，新竹縣農業處則表示，為防止狒狒跑到新竹後，能立刻做出行動反應，因此有成立對應小組，但僅讓林男在新竹縣待命，由於狒狒始終未進入新竹，所以從沒有進一步指示獵人參加桃園的圍捕。
由於雙方各執一詞，警方昨晚已將全部相關人員請至派出所說明，詳細情形還有待進一步釐清，全案將依野生動物保育法偵辦，根據「野生動物保育法」第41條規定，違法獵捕、宰殺保育類野生動物者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科20萬元以上、100萬元以下罰金。