邵庭見狒狒傷重死亡不忍了！「身而為人很抱歉」哭求真相
桃園市農業局昨（27）日下午在楊梅區某處民宅抓到逃亡多日的狒狒，但狒狒被獵槍打中，最後傷重不治死亡。雖然農業局澄清工作人員僅配戴麻醉槍，不過現場疑似有位攜帶槍械的人員，目前已請警方協助調查釐清。對此，一向關注流浪動物議題的藝人邵庭得知狒狒死亡後，也在臉書粉專替牠發聲：「身而為人，我真的很抱歉。」
記者郭佩蓉/綜合報導
邵庭昨日在臉書PO出以「狒狒被死神接走」的迷因梗圖，表示：「身而為人，我真的很抱歉。」只見死神向狒狒身出手：「是時候該走了。」狒狒好奇問道：「我是隻好狒狒嗎？」死神聽完安慰表示：「是，而且大家都說...」接著場景切換到野外，死神也對牠說：「我們到家囉，你是最自由的！」
邵庭也在限時動態表示：「這幾天每天都在搜尋狒狒的動態，想知道牠去哪裡了，是不是平安，查完動態之後，我都說，希望牠不要受到傷害，希望牠平安。」得知狒狒死亡後，她昨日開車回家一路都在忍，「一進門看到丁先生就爆哭，爆哭著說：『狒狒死掉了』。我還是一直滑著新聞掉眼淚，我好想好想知道真相，對不起，對不起。身而為人，真的很對不起。」
雖然桃園市楊梅警分局已傳喚在現場持槍的獵人到場說明，該獵人承認是自己開槍打傷狒狒，透露「擔心狒狒會攻擊在場民眾」才進行射擊，沒想到卻命中狒狒要害。他指出是接到新竹縣政府農業處一名廖姓技士電話委託，才帶著獵槍到場協助圍捕，因為擔心狒狒會攻擊在場民眾才會開槍；不過針對該說法，新竹縣農業處否認參與、委外抓狒狒，到底誰准獵人開槍的，詳細情形還有待釐清。
事實上，邵庭在10多年前便開始接觸動保議題，去年桃園某狗場爆出照顧不當，使50多隻流浪狗死亡事件，她當時忍不住發文，痛批台灣動保圈有許多「動保蟑螂」，「真正替狗狗貓咪賣血賣命的人，大有人在。拿貓狗的血，貓狗的命來斂財的人，也多得是。很抱歉，這就是事實，這不是童話世界永遠都是幸福與美好，這就是台灣動保，水很深的動保」。