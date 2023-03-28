樂天女孩陳伊疑私密片外流　親揭與男主角「真實關係」

邵庭見狒狒傷重死亡不忍了！「身而為人很抱歉」哭求真相

▲一向關注流浪動物議題的藝人邵庭得知狒狒死亡後，也在臉書粉專替牠發聲：「身而為人，我真的很抱歉」。（圖／翻攝自邵庭臉書）
▲一向關注流浪動物議題的藝人邵庭得知狒狒死亡後，也在臉書粉專替牠發聲：「身而為人，我真的很抱歉」。（圖／翻攝自邵庭臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

桃園市農業局昨（27）日下午在楊梅區某處民宅抓到逃亡多日的狒狒，但狒狒被獵槍打中，最後傷重不治死亡。雖然農業局澄清工作人員僅配戴麻醉槍，不過現場疑似有位攜帶槍械的人員，目前已請警方協助調查釐清。對此，一向關注流浪動物議題的藝人邵庭得知狒狒死亡後，也在臉書粉專替牠發聲：「身而為人，我真的很抱歉。」

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▲邵庭認為，牽繩遛狗是飼主最基本的責任，憤怒質問對方，「你真的不怕他哪天走出公園出事嗎？」（圖／翻攝邵庭FB）
▲狒狒傷重死亡，藝人邵庭表示：「身而為人，我真的很抱歉」。（圖／翻攝邵庭FB）
邵庭昨日在臉書PO出以「狒狒被死神接走」的迷因梗圖，表示：「身而為人，我真的很抱歉。」只見死神向狒狒身出手：「是時候該走了。」狒狒好奇問道：「我是隻好狒狒嗎？」死神聽完安慰表示：「是，而且大家都說...」接著場景切換到野外，死神也對牠說：「我們到家囉，你是最自由的！」

▲藝人邵庭在臉書PO出以「狒狒被死神接走」的迷因梗圖。（圖／翻攝自邵庭臉書）
▲藝人邵庭在臉書PO出以「狒狒被死神接走」的迷因梗圖。（圖／翻攝自邵庭臉書）
邵庭也在限時動態表示：「這幾天每天都在搜尋狒狒的動態，想知道牠去哪裡了，是不是平安，查完動態之後，我都說，希望牠不要受到傷害，希望牠平安。」得知狒狒死亡後，她昨日開車回家一路都在忍，「一進門看到丁先生就爆哭，爆哭著說：『狒狒死掉了』。我還是一直滑著新聞掉眼淚，我好想好想知道真相，對不起，對不起。身而為人，真的很對不起。」

▲狒狒傷重死亡，邵庭感到很抱歉。（圖／翻攝自邵庭臉書）
▲狒狒傷重死亡，邵庭感到很抱歉。（圖／翻攝自邵庭臉書）
雖然桃園市楊梅警分局已傳喚在現場持槍的獵人到場說明，該獵人承認是自己開槍打傷狒狒，透露「擔心狒狒會攻擊在場民眾」才進行射擊，沒想到卻命中狒狒要害。他指出是接到新竹縣政府農業處一名廖姓技士電話委託，才帶著獵槍到場協助圍捕，因為擔心狒狒會攻擊在場民眾才會開槍；不過針對該說法，新竹縣農業處否認參與、委外抓狒狒，到底誰准獵人開槍的，詳細情形還有待釐清。

▲逃亡多日的東非狒狒昨日被農業局人員圍捕，但卻在送往六福村動物園的路途中宣告傷重不治。（圖／記者李春台翻攝）
▲逃亡多日的東非狒狒昨日被農業局人員圍捕，但卻在送往六福村動物園的路途中宣告傷重不治。（圖／記者李春台翻攝）
事實上，邵庭在10多年前便開始接觸動保議題，去年桃園某狗場爆出照顧不當，使50多隻流浪狗死亡事件，她當時忍不住發文，痛批台灣動保圈有許多「動保蟑螂」，「真正替狗狗貓咪賣血賣命的人，大有人在。拿貓狗的血，貓狗的命來斂財的人，也多得是。很抱歉，這就是事實，這不是童話世界永遠都是幸福與美好，這就是台灣動保，水很深的動保」。


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