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NBA／Simmons恐提前「關機」　他還能找回曾經的自己嗎？

▲Ben Simmons本季可能會提前休戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲Ben Simmons本季可能會提前休戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Ben Simmons因為背部神經擠壓，本賽季很可能提前休戰。而在布魯克林籃網的第一個完整球季，他的成績出現一個年輕球員本不該有的大幅下滑曲線。這位3屆全明星球員的未來，目前看起來很不樂觀。

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在錯過了一整個賽季之後，Simmons在籃網度過了艱難的一年，他看起來不像我們在他職業生涯開始時所見到看到的那個球員。在今年出戰的42場比賽中，他場均僅有6.9分6.3籃板6.1助攻，三項數據都有所下滑，特別是得分方面。

在最近一集的《FanDuel TV》節目中，NBA記者 Shams Charania 分析了這位前全明星球員的最新情況，他表示由於背部神經受傷，Simmons預計將缺席本賽季剩餘比賽。

「他實際上已經賽季報銷，籃網和他都將花時間來解決問題。這個賽季所剩不多，他從二月中旬就沒出賽過了，他本周還要去看醫生。」Charania說，Simmons現在場上的表現不如他當年有爆發力，他和籃網會希望在休賽季解決這個問題。

儘管他們仍然保有季後賽席次，但籃網隊在賽季中的2次重磅交易後，已經朝著不同的方向前去。這對Simmons來說不見得是壞事，他現在有時間來調整他的身體和心理。

只是，Simmons會再次成為曾經的那個球員嗎？在本賽季的表現之後，不得不懷疑他是否還能他能重新打出生涯前4季在費城76人的表現——而且以他的薪水來說，只「找回過去的自己」還遠遠不夠——很明顯他不一樣了，無論是心理上還是生理上。

此前，儘管他在76人生涯的最後階段已經爭議纏身，但籃網最終仍願意(一定程度的被迫)用他來交易James Harden，許多人認為他可以在Kevin Durant及Kyrie Irving身邊轉型成一名純粹組織者和防守者，但這事並沒有發生。

籃網隊沒得選擇，他們得讓Simmons恢復到100%，因為他的合同還有很多年，他的年均薪在3500萬美元以上，而且很難交易。他才26歲，但卻又看似因經歷太而神情疲憊。

而比起上個賽季媒體和球迷仍會對他口誅筆伐，這一季人們似乎已經對他不感興趣了，各方面的報導和討論力度都少了許多。無論是支持者和反對者，漸漸都對他不再期待，將其的這種表現視為常態，這才是最讓人擔心的。

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