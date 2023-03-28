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八點檔女神撞臉《黑暗榮耀》吸毒千金！驚人對比照曝光了

▲「台灣八點檔」女神璟宣（右）被網友稱讚長得像《黑暗榮耀》吸毒千金李蓑羅（金赫拉 飾）。（圖／翻攝自IG＠hereare0318、＠elissa_xuan）
▲「台灣八點檔」女神璟宣（右）被網友稱讚長得像《黑暗榮耀》吸毒千金李蓑羅（金赫拉 飾）。（圖／翻攝自IG＠hereare0318、＠elissa_xuan）

記者郭佩蓉/綜合報導

Netflix復仇韓劇《黑暗榮耀》第二季在全球熱播，上線後好評不斷，成為Netflix收視冠軍，在劇中飾演「霸凌5人幫」的演員們也因此爆紅，其中吸毒千金李蓑羅（金赫拉  飾）的瘋癲演技更是讓人驚嘆不已，台灣八點檔女神璟宣最近也被網友稱讚長得像金赫拉，讓她忍不住直呼：「我已經開心得快飛上天。」

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▲《黑暗榮耀》裡金赫拉演個毒蟲千金。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
▲金赫拉在《黑暗榮耀》中飾演毒蟲千金。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
▲▼《黑暗榮耀》吸毒千金李蓑羅（金赫拉 飾）的瘋癲演技讓人驚嘆不已。（圖／翻攝自IG＠hereare0318）
▲▼《黑暗榮耀》吸毒千金李蓑羅（金赫拉 飾）的瘋癲演技讓人驚嘆不已。（圖／翻攝自IG＠hereare0318）
▲《黑暗榮耀》吸毒千金李蓑羅（金赫拉 飾）的瘋癲演技讓人驚嘆不已。（圖／翻攝自IG＠hereare0318）
 
藝人璟宣近日在IG發文，表示最近在臉書、IG上都有網友說她很像《黑暗榮耀》裡的李蓑羅，「聽到當然開心，雖然我差她十萬八千里，金赫拉真的太正了，百變造型都好美，瘋癲的演技也超好，能被聯想在一起，我已經開心得快飛上天」，她笑說被稱讚一定要PO出來分享，滿足自己的虛榮心。

▲網友說璟宣很像《黑暗榮耀》裡的李蓑羅（金赫拉 飾）。（圖／翻攝自璟宣IG）
▲▼網友說璟宣很像《黑暗榮耀》裡的李蓑羅（金赫拉 飾）。（圖／翻攝自璟宣IG）
▲網友說璟宣很像《黑暗榮耀》裡的李蓑羅（金赫拉 飾）。（圖／翻攝自璟宣IG）
 
貼文曝光後，網友們也紛紛直呼：「有像！！」、「感覺可以來個台版黑暗榮耀，應該無違和」、「第一眼看到就覺得很像」、「真的有像欸」、「很神似」、「迷濛眼神超像」、「我覺得妳比較美」、「真的有像欸～兩個都好美」、「真的有夠像。」

▲「台灣八點檔」女神璟宣被說長得像金赫拉，讓她非常開心。（圖／翻攝自璟宣IG）
▲「台灣八點檔」女神璟宣被說長得像金赫拉，讓她非常開心。（圖／翻攝自璟宣IG）
璟宣除了被稱讚神似金赫拉感到非常開心，她也不忘在文末呼籲網友們「戲劇現實要分清楚」，原來是因為她在台視八點檔《美麗人生壯志高飛》飾演心機反派「安琪」，讓觀眾們恨得牙癢癢，不過似乎有劇迷入戲太深，讓她忍不住提醒：「謝謝大家的討厭，但也請記得戲劇現實要分清楚喔。」

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