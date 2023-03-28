阿卡貝拉演唱家破音沙啞　１精準療程助重回舞台

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聲音沙啞原因多 常見情況有這些高醫大附設中和紀念醫院耳鼻喉部曾馨儀醫師強調，最常引起聲音沙啞的情況，不外乎以下幾種，一是每日都需要使用聲音的職業用聲者，即使聲帶發炎或有狀況仍無法停止，例如演唱家、歌手、老師、客服人員、播報員、廣播員等，二是長期接觸刺激物質或錯誤使用喉嚨的人，像是接觸抽菸、喝酒、胃食道逆流、常用力說話、常清喉嚨等，三是聲帶萎縮的情形，如年紀老化、慢性發炎等；其他較少見的狀況如因開刀或其他醫療行為引起聲帶運動障礙及麻痺，抑或病毒感染引起之相關聲帶問題等，都應由耳鼻喉科醫師診斷後給予對應治療。
改善聲音療程多樣 醫師專業評估對症下藥傳統的聲帶注射需要全身麻醉進行，因此需要住院而且有全身麻醉的風險，除此之外，手術會有產生疤痕的可能性，這項技術的發展能以門診局部麻醉的方式(Office base)，透過精準注射來達到治療的效果。
高醫大附設中和紀念醫院耳鼻喉部黃子晏醫師說明，除了類固醇的局部聲帶注射治療外，還有其他材料如玻尿酸、自體脂肪、血小板生成素(PRP)、肉毒桿菌素(Botox)等，皆須經過醫師專業評估後，針對不同疾病進行施打，才能達到恢復「好嗓音」的效果。
兩個星期沒緩解 應至音聲專科檢查高醫大附設中和紀念醫院耳鼻喉部吳哲維主任表示，即便不是專業的演唱家，在日常生活中遇到了聲音改變，影響生活品質的情況其實也很常見，如果經過兩個星期的減少講話、聲音休養、多喝水、少吃刺激食物過後還是沒有改善，建議可至具音聲專科的耳鼻喉門診進行檢查諮詢，進一步得知聲帶情況以安排個人化療程改善聲音。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57199
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