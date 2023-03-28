台積電弱勢！台股早盤跌逾50點　觀光餐飲股紅通通

美國第一公民銀行（First Citizens BancShares）同意收購矽谷銀行（SVB），使美股趨穩，美股昨（27）日四大指數漲跌互見。台北股市今（28）日開低走低，雖然早盤一度來到盤上但隨後又下挫，跌超過50點，來到15771點。權值股台積電早盤跌6元，來到525元，其他電子股鴻海、友達、群創、日月光、台達電相對抗跌走高。今日盤面焦點為部分遊戲股與觀光餐飲股。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數27日上漲194.55點，或0.6%，收32432.08點；那斯達克指數下跌55.12點，或0.47%，收11768.84點；標普500指數上漲6.54點，或0.16%，收3977.53點；費城半導體指數下跌37.69點，或1.21%，收3083.57點。
台北股市今日開低走低，早盤跌超過50點，來到15771點。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤跌6元，來到525元，隨後跌幅縮小跌0.5%。同樣為晶圓代工的聯電跌0.5%、世界先進與力積電小漲。其他重要電子股，如聯發科、南亞科、華碩、宏碁、和碩、大立光、緯創走跌，跌幅0.5%以上。
另外，鴻海、宏達電、友達、群創、日月光、台達電相對抗跌走高，漲幅0.4%到逾1%。部分遊戲股走高，昱泉漲超過3%、華義與橘子漲逾1%，宇峻、歐買尬漲0.5%以上。而今日盤面焦點為觀光餐飲股，雄獅與王品漲4%多，山富漲超過3%，鳳凰、晶華、華園、雲品漲1%以上。另外昨日跌停的美食-KY止跌回穩，早盤漲逾2%，瓦城、八方雲集、漢來美食、六角也漲1到2%。