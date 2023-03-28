雨神請假2天！週四回歸「北部濕又涼」 清明連假變數大
經過昨晚（3/27）和今日（3/28）凌晨的降雨後，今日白天起這些華南雲系將逐漸遠離，降雨將轉為東北季風迎風面的基隆北海岸、東半部地區為主，下波雨勢較明顯的時間點在週四（3/30），中部以北、東半部地區都將有雨，週五（3/31）減緩，清明連假則要注意後兩天（4/4至4/5）可能有鋒面系統在台灣附近發展，請民眾多多留意。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師歐宗學表示，昨天下午開始有華南雲系逐漸接近臺灣，台南以北平地、高屏山區都有降雨發生，不過雨量並不是非常多，今天華南雲系將逐漸離開，預估除了東北季風迎風面的基隆北海岸、東半部地區，還有中南部山區仍有些局部短暫雨機會，其它地區都以多雲天氣為主。
明日東北季風減弱，轉為偏東風環境，東半部地區持續有較多雲量及短暫雨，西半部大致多雲到晴，山區附近仍可能有零星的降雨機會。但氣溫會比今天溫暖，各地高溫都有機會來到攝氏24度以上，中南部上看攝氏28至30度，明晚另一波的南雲雨區又會逐漸東移，到週四會再次為中部以北、東半部地區帶來短暫陣雨。
歐宗學提及，週五雲雨區遠離，各地降雨機率降低，清明節連假前3天，中部以北地區是否有降雨還要觀察未來幾天的預報，而後兩天則可能有鋒面系統在台灣附近發展，最近幾次的預報都有很大的變動，還需要持續追蹤觀察不過仍要提醒，現階段來看這些降雨都還難以緩解水情，別忘了要持續節約用水。