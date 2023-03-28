沒戴安全帽遭攔查！男車廂內驚現鎮暴槍 身上還藏毒糗了
本月20日深夜11時許，蘆洲分局三民派出所警員執行巡邏勤務時，於三民路、長榮路口，發現20歲的蘇姓男騎士未戴安全帽，因此依法攔下盤查，警方在機車車廂內發現一把鎮暴槍，與蘇男同行的李男坦承鎮暴槍是他的，2人隨後被警方帶回偵辦。事後警方又在蘇男身上，發現第三級毒品愷他命7包，總毛重8.24公克，全案依毒品危害防制條例案，移送新北地檢偵辦，另無故攜帶鎮暴槍，則依社會秩序維護法送辦裁罰。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時蘇男與李男各駕駛機車，於蘆洲區三民、長榮路口停等紅燈之際，被員警發現均未戴安全帽，2人隨即被攔下盤查。蘇男被查獲車廂內有一把鎮暴槍，當下同行的李男，坦承鎮暴槍是自己所有，警方遂將2人帶回偵訊、釐清案情。
之後警方在蘇男褲檔裡，發現第三級毒品愷他命7包，全案依毒品危害防制條例案移送新北地檢偵辦，並積極溯源該毒品來源。蘆洲分局也呼籲，勿因一時好奇嘗試毒品，以免悔恨終身，造成不可挽回的遺憾。
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