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美銀行危機暫緩解！美元回落　新台幣早盤一度升破30.3元

▲新台幣兌美元今（28）日早盤升破30.3元。（圖／永豐銀行提供）
▲新台幣兌美元今（28）日早盤升破30.3元。（圖／永豐銀行提供）

記者顏真真／台北報導

美國第一公民銀行宣布收購矽谷銀行，市場對銀行業的擔憂暫緩解，美元指數跌回103以下，加上月底出口商有實質拋匯需求，新台幣兌美元今（28）日早盤一度升破30.3元，來到30.29元、升值8.2分，但由於台股盤中跌逾百點，新台幣升幅也受限，目前拉回至30.319元震盪整理。

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美國第一公民銀行（First Citizens BancShares）收購矽谷銀行的存款和貸款業務，舒緩市場對美國小型銀行健康狀況的緊張情緒，歐洲股市反彈回升，銀行股普遍上漲，美股收盤漲跌互見，但近日遭受重創的銀行股表現亮眼普遍上揚。台股今日早盤開跌後一度翻紅，只是仍不敵賣壓再回跌，目前最低來到15718.41點，跌逾百點。

不過，在市場對銀行業危機緩解下，美元指數回落至103以下，亞洲主要貨幣兌美元反彈回升，其中韓元今日早盤升至1295.55兌1美元，日圓兌美元在130.72價位附近，人民幣中間小幅下修至6.8749兌1美元，離岸人民幣兌美元則升值來到6.8724附近。

至於新台幣兌美元今日早盤持續升值走勢，以30.34元、升值3.2分開出後，在美元走弱及月底出口商拋匯推升下，進一步升破30.3元，來到30.29元、升值8.2分，但因台股盤中跌逾百點，新台幣升幅也受限，目前在30.305元至30.32元震盪整理。

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