NBA／ 「詹杜大戰」有望在4月8日上演 上次交手在2018年
自從2018年12月26日以來，Kevin Durant和LeBron James就不曾在場上對決過。不過現在他們有機會在本季進行交手，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，Durant目前已經準備好回歸。
記者黃建霖/綜合報導
Durant在今年三月初時，於一次賽前上籃練習時不慎滑倒，左腳踝因此受傷腫脹，之後就一直缺陣至今。Charania透露他在完成更多訓練後，可能會在3月30日對戰明尼蘇達灰狼的比賽中回歸。
「我認為他將在未來2天內繼續提升訓練質量，逐漸康復，只要沒有任何傷情變化，他就將在周四回歸賽場。我們也許會看到4月7日(台灣時間8日)在洛杉磯舉行的LeBron James VS Kevin Durant，拭目以待吧。」
James昨天出乎外界預料的宣布復出，展現驚人的恢復能力。而Durant目前也接近回歸，太陽將在本季例行賽倒數第二戰和湖人交手，屆時兩人都有機會可以上場。
上一次「詹杜對決」已經要追溯到2018年的12月26日，當時洛杉磯湖人作客當時還在甲骨文球場的金州勇士主場，那場比賽紫金軍以127:101贏球，Durant得到21分7助攻，James則是17分13籃板5助攻。