今起喝到連假！7-11拿鐵第2杯10元 大杯美式35杯888元
本週即將迎來令人期待的清明連假，7-11即日起至4/4日前，買精品美式、精品拿鐵同品項第2杯10元，水果風味茶飲任選2杯99元、珍珠奶茶則享第2杯10元優惠，若是常喝咖啡的民眾，3/30至4/7日多杯組合推出限時優惠價，包括大杯美式35杯只要888元，立刻現省687元；萊爾富則至3月31日至4月6日，檸檬咖啡系列同品項及炭焙鐵觀音拿鐵買6送4，相當於6折就能來杯咖啡提提神。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11陪大家撐過連假前的上班日！即日起至4月4日前，精品美式、精品拿鐵同品項第2杯10元，冰熱不限，多款水果風味茶飲任選2杯99元、珍珠奶茶則享第2杯10元優惠。3月30日起至4月5日止，燕麥拿鐵，冰熱不限，任2杯99元；加碼全店消費滿額222元贈送OPEN POINT點數25點。
APP行動隨時取，3月30日起至4月7日止，大杯美式，冰熱任選35杯888元（現省687元）；大杯拿鐵，冰熱任選23杯888元（現省377元）；珍珠奶茶，冰熱 任選22杯888元（現省432元）；香鑽水果茶，冰熱 任選18杯888元（現省372元）；伯爵紅茶拿鐵、冰太妃焦糖風味瑪奇朵、冰榛果拿鐵、冰焦糖瑪奇朵、冰脆酷摩卡，任選20杯888元（現省412元）。
同時，萊爾富3月31日至4月6日，門市及APP同步優惠，現煮檸檬咖啡系列同品項及炭焙鐵觀音拿鐵買6送4，相當於6折優惠，最多現省320元，品項包括特大杯冰檸檬氣泡美式、特大杯冰檸檬美式與大杯鐵觀音拿鐵（冰熱任選），兌換期限達2個月，親友連假出遊一起喝咖啡、省荷包。